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Политика
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Политика
Путин заявил, что ротации в губернаторском корпусе будут продолжены
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    Путин заявил, что ротации в губернаторском корпусе будут продолжены

    20:31  19 Октября 2017
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    Путин заявил, что ротации в губернаторском корпусе будут продолжены

    Сочи, 19 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что ротации губернаторского корпуса будут продолжены. Об этом глава государства заявил в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

    Путин пояснил, что в России необходимо создавать новый, молодой руководящий состав, который будет состоять из неравнодушных талантливых политиков. Он также добавил, что ротационные процессы губернаторского корпуса не означают недовольства предыдущими главами регионов.

    «Я им очень благодарен, за их работу, за их результаты», — сказал Путин.

    Глава государства добавил, что этот процесс осуществляется осознано и в дальнейшем будет продолжен.

    Напомним, с начала 2017 года свои должности покинули 16 губернаторов. 

    Автор: Алексей Громов
    #путин #сочи #валдай
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