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Политика
Путин рассказал о беспрецедентной антироссийской кампании в США
Политика
Путин пошутил о наращивании мощи НАТО у границ РФ: Все под контролем
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    Путин пошутил о наращивании мощи НАТО у границ РФ: Все под контролем

    19:56  19 Октября 2017  /обновлено: 21:02  19 Октября 2017
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    Путин: Россию не беспокоит усиление военной мощи НАТО у своих границ

    Сочи, 19 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что Москву не беспокоит наращивание военной мощи НАТО вблизи российских границ. Об этом глава государства заявил в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

    «Мы это анализируем, внимательно смотрим, каждый шаг нам известен, понятен. Пускай они тренируются. Все под контролем», — пошутил Путин об учениях НАТО у российских границ.

    Напомним, в 2016 году страны НАТО приняли решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше многонациональные батальоны на ротационной основе. В настоящее время НАТО рассматривает вопрос о размещении на польской территории элементов системы противоракетной обороны США.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #сочи #валдай
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