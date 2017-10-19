Путин пошутил о наращивании мощи НАТО у границ РФ: Все под контролем

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Сочи, 19 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что Москву не беспокоит наращивание военной мощи НАТО вблизи российских границ. Об этом глава государства заявил в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Мы это анализируем, внимательно смотрим, каждый шаг нам известен, понятен. Пускай они тренируются. Все под контролем», — пошутил Путин об учениях НАТО у российских границ.

Напомним, в 2016 году страны НАТО приняли решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше многонациональные батальоны на ротационной основе. В настоящее время НАТО рассматривает вопрос о размещении на польской территории элементов системы противоракетной обороны США.