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Политика
Путин рассказал о беспрецедентной антироссийской кампании в США
Политика
Путин о непредсказуемости Трампа: Если кажется, надо креститься
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    Путин о непредсказуемости Трампа: Если кажется, надо креститься

    19:55  19 Октября 2017
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    Путин о непредсказуемости Трампа: Если кажется, надо креститься

    Сочи, 19 октября. Большая непредсказуемость президента США Дональда Трампа по сравнению с Хиллари Клинтон только кажется таковой. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на Валдайском форуме.

    «У нас, знаете, как говорят: если кажется, надо креститься. Это только кажется, а как было бы на самом деле, мы не знаем. Что касается действующего президента, то, я как говорил год назад: «Мы будем работать», так и говорю: мы работаем с ним», — заявил президент.

    Он подчеркнул, что непредсказуемость США зависит от всей американской политической системы.

    По словам Путина, Москва будет работать с Вашингтоном, несмотря ни на что — ни на какие сложности «Если они (США — прим. ФАН) сами это хотят. Не хотят  — не будем»,  — добавил Путин.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #путин #сша #клинтон #трамп
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