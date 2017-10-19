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Политика
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Политика
МИД РФ обвинил Нидерланды в предвзятом расследовании крушения Boeing в Донбассе
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    МИД РФ обвинил Нидерланды в предвзятом расследовании крушения Boeing в Донбассе

    20:47  19 Октября 2017
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    Захарова о расследовании крушения Boeing: Мы наблюдаем предвзятое отношение к России

    Москва, 19 октября. Москва находит обвинения прокуратуры Нидерландов в недостаточном содействии расследованию катастрофы малайзийского Boeing на востоке Украины несправедливыми и предвзятыми. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, позиция Нидерландов по этому вопросу всегда была пристрастной и односторонней.

    «В очередной раз подтверждается то, что мы наблюдали изначально в вопросе расследования катастрофы МН17, только теперь это озвучивается официально, от лица генерального прокурора Нидерландов. Я говорю об очевидно предвзятом отношении к России и крайне избирательном подходе Голландии к формированию доказательной базы, что никак нельзя назвать объективностью», — приводит слова Захаровой официальный сайт МИД.

    По мнению Захаровой, выступление голландского прокурора в очередной раз показало, что вкладу Украины и США в расследование катастрофы «приписывается невероятно высокая ценность», а значение любой помощи от России приуменьшается. 

    Захарова также напомнила, что именно Нидерланды были в числе стран, отказавших Москве в желании стать полноправным членом Совместной следственной группы по инциденту.

    Напомним, катастрофа Boeing 777 компании Malaysia Airlines, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, произошла 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

    Автор: Федор Веснин
    #мид #нидерланды #боинг
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