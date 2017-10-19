МИД РФ обвинил Нидерланды в предвзятом расследовании крушения Boeing в Донбассе

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Москва, 19 октября. Москва находит обвинения прокуратуры Нидерландов в недостаточном содействии расследованию катастрофы малайзийского Boeing на востоке Украины несправедливыми и предвзятыми. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, позиция Нидерландов по этому вопросу всегда была пристрастной и односторонней.

«В очередной раз подтверждается то, что мы наблюдали изначально в вопросе расследования катастрофы МН17, только теперь это озвучивается официально, от лица генерального прокурора Нидерландов. Я говорю об очевидно предвзятом отношении к России и крайне избирательном подходе Голландии к формированию доказательной базы, что никак нельзя назвать объективностью», — приводит слова Захаровой официальный сайт МИД.

По мнению Захаровой, выступление голландского прокурора в очередной раз показало, что вкладу Украины и США в расследование катастрофы «приписывается невероятно высокая ценность», а значение любой помощи от России приуменьшается.

Захарова также напомнила, что именно Нидерланды были в числе стран, отказавших Москве в желании стать полноправным членом Совместной следственной группы по инциденту.

Напомним, катастрофа Boeing 777 компании Malaysia Airlines, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, произошла 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.