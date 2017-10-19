Путин поблагодарил Назарбаева за площадку в Астане для переговоров по Сирии

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Сочи, 19 октября. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность лидеру Казахстана Нурсултану Назарбаеву за предоставление площадки для проведения переговоров по сирийскому урегулированию в Астане.

В ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» глава государства рассказал, что Россия аккуратно и взвешенно работает со всеми участниками политического процесса. Он добавил, что удержать за столом переговоров все конфликтующие стороны удается с трудом, озабоченность вызывает вялый процесс между сирийской оппозицией и Дамаском.