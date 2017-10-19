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Путин поблагодарил Назарбаева за площадку в Астане для переговоров по Сирии
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    Путин поблагодарил Назарбаева за площадку в Астане для переговоров по Сирии

    20:25  19 Октября 2017
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    Путин поблагодарил Назарбаева за площадку в Астане для переговоров по Сирии

    Сочи, 19 октября. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность лидеру Казахстана Нурсултану Назарбаеву за предоставление площадки для проведения переговоров по сирийскому урегулированию в Астане.

    В ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» глава государства рассказал, что Россия аккуратно и взвешенно работает со всеми участниками политического процесса. Он добавил, что удержать за столом переговоров все конфликтующие стороны удается с трудом, озабоченность вызывает вялый процесс между сирийской оппозицией и Дамаском.

    «В регионе очень много противоречий. Но мы набрались терпения и с этим терпением очень аккуратно, взвешивая каждый шаг и слово, работаем со всеми участниками этого процесса, уважая их интересы», — сказал президент.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #путин #сирия #назарбаев #астана
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