Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

В Избранное

Главным в речи Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» стал посыл о том, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок. Такое мнение в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей высказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Отметим, 19 октября глава государства принял участие в итоговой пленарной сессии клуба «Валдай» под названием «Мир будущего: через столкновение к гармонии». На ней президент рассказал о самых важных проблемах международных взаимоотношений.

«Выступление президента было посвящено скорее философии международных отношений, чем решению конкретных проблем. Он говорил о причинах современных кризисов, о неправильных подходах некоторых стран, которые введут к эрозии всей международной системы. Президент России напомнил миру о том, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок», — прокомментировал Пушков выступление Владимира Путина.

Смена режимов

По мнению российского сенатора, крайне безответственные действия США на Ближнем и Среднем Востоке, привели к развалу целого ряда государств, к росту терроризма и экстремизма.

«Тут интересно, что экс-президент Афганистана Хамид Карзай в своем выступлении полностью подтвердил посыл Путина на примере Афганистана. Это была любопытная перекличка между двумя выступлениями, хотя Карзай говорил только о своей стране, но сделанные выводы дают понять, что США и их союзники сами по себе не способны решать мировые проблемы. Они скатываются к силовым методам и это ведет к росту экстремистских настроений. Экс-глава Афганистана также призвал мировое сообщество к тому, чтобы оно занялось Афганистаном с участием России, Китая, Ирана, Пакистана и других государств», — подчеркнул собеседник ФАН.

Пушков считает призыв представителя Афганистана избавить страну от влияния США достаточно отчаянным, поскольку Карзай, как никто другой, на примере своей страны видел, к чему приводят неконтролируемые действия Вашингтона.

Северокорейская проблема

В своей речи президент России также напомнил, что Москва, согласно резолюциям Совета безопасности ООН, осуждает проводимые Северной Кореей ядерные испытания. Но решать сложившуюся на Корейском полуострове проблему, по мнению Путина, необходимо только путем диалога.

«Это очень актуальный призыв, поскольку не ровен час и США предпримут конкретные шаги, которые приведут к военным действиям на Корейском полуострове. И тогда к разрушенному Ближнему Востоку, разваленному Среднему Востоку может присоединиться еще и Дальний Восток, где вспыхнет крупная война и мир получит еще один регион, где события примут неконтролируемый характер. Поэтому думаю, что предложение нашего президента весьма важно», — говорит Пушков.

Проблема ведь в том, что Соединенные Штаты даже сейчас тяготеют к силовому сценарию решения проблемы северокорейского атома. Это происходит вопреки позиции ООН, Совета Европы и вопреки подавляющему международному мнению.

Бесполезность сотрудничества с США

Особенно сенатор выделил убедительный и сильный пассаж Владимира Путина о сотрудничестве с США в 90-е годы, когда Российская Федерация пошла исключительно далеко в желании выстроить равноправное партнерство в вопросах ядерного разоружения.

«В рамках программы сокращения оружейного плутония Россия допустила на свои секретные объекты американских контролеров на постоянной основе. Вплоть до того, что даже флаги США висели над кабинетами, где сидели их офицеры. В свою очередь, когда российские представители работали в Соединенных Штатах, такого не было: наших ученых приглашали на их объекты, но только изредка, только по специальному приглашению, не давая им там оставаться. Кроме того, американцы показывали лишь то, что хотели. Вывод, который можно сделать из выступления Путина, состоит только в одном — мы получили полное игнорирование наших национальных интересов», — заключил Алексей Пушков.

По мнению сенатора, с «Соединенными Штатами Америки нельзя действовать авансом, делать что-то с опережением в расчете на ответные шаги, на какую-то благодарность и признательность». Подписываемые между нашими странами соглашения должны жестко фиксировать обязанности обеих сторон. Только в этом случае можно будет рассчитывать на выполнение Вашингтоном своих обязательств.