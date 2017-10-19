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Политика
Путин: Ситуация в КНДР в высшей степени опасна
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    Путин: Ситуация в КНДР в высшей степени опасна

    19:18  19 Октября 2017  /обновлено: 19:47  19 Октября 2017
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    Путин: Ситуация в КНДР в высшей степени опасна

    Москва, 19 октября. Ситуация на Корейском полуострове сложилась крайне опасная. Об этом на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Владимирович Путин, который прокомментировал проблему КНДР. Российский лидер указал на то, что никто не знает, где именно власти Северной Кореи прячут вооружение.

    «Ситуация опасная… Кто знает, где и что у северокорейцев запрятано, и смогут ли одним ударом все сразу поразить», — подчеркнул глава государства.

    Напомним, ранее стало известно о том, что Корейская Народно-Демократическая Республика предложила Соединенным Штатам Америки официально признать ее ядерный статус.

    Непосредственно пресс-секретарь американского государственного департамента Хизер Нойерт указала на тот факт, что Пхеньян пока не демонстрирует признаков готовности к дипломатическим переговорам.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #кндр
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