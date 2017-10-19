Сирия в разрезе мировой политики: как Россия превращает «врагов» в «друзей»

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Федеральное агентство новостей представляет обзор статьи Федерико Пьерачини (Federico Pieraccini) «Творя историю: Россия и Китай превращают «врагов» в «друзей», опубликованной на информационном ресурсе Global Research.

В предыдущих статьях были описаны военные и экономические средства, с помощью которых Соединенные Штаты добиваются глобальной гегемонии. Поразительно, но сейчас уже очевидно, что США — угасающая сила на международной арене. В своем анализе я подчеркнул, что угроза военной мощи США больше не впечатляет другие страны, а санкции и шантаж, с помощью которых действуют корпоративные гиганты и международные организации (МВФ, Всемирный банк, БМР и т.п.), привели к колоссальному снижению эффективности их деятельности.

Все это сделало Соединенные Штаты нежеланными и неуместными игроком на международной арене. На месте США образовался вакуум, который должны заполнить другие сверхдержавы: Россия, Иран и Китай. Сейчас они уже выстраивают новый мировой порядок, основанный на принципе многополярности.

В этой третьей и заключительной статье мы рассмотрим конкретные примеры того, как военное, экономическое и дипломатическое сотрудничество Ирана, России и Китая ведет к созданию нового мирового порядка, который придет на смену американскому однополярному миру.

За последние годы общее снижение экономического и военного потенциала США принесло огромную пользу РФ, Китаю и Ирану. В мире растет недоверие к дипломатическим способностям Вашингтона — этот тренд начался в правление Обамы и продолжается при Трампе. Напротив, Москва, Пекин и Тегеран всегда были способны найти общий язык. В итоге они пришли к решению координировать свою военную, экономическую и дипломатическую стратегию.

Успешное сотрудничество трех стран основано на важном принципе превращения врагов в нейтральных игроков в союзников и на дальнейшем улучшении отношений с союзниками. Для реализации этого принципа экономические, военные и дипломатические усилия стран используются по-разному. Это зависит как от конкретной страны, так и от общего регионального контекста. Гибкость, проявленная Москвой и Пекином на переговорах, привела не только к заключению ряда исторически важных энергетических сделок, но также обеспечила прогресс в военной сфере, в образовании и борьбе с бедностью. Особенно это заметно на примере Африки.

Саудовская Аравия, Турция и Сирия — три страны, где дипломатическая стратегия РФ, Ирана и Китая дала наибольшие результаты. Москва и Пекин уделяют особое внимание Ближнему Востоку сразу по нескольким причинам. Так, тренд на ослабление американского влияние в этом регионе наиболее заметен. Слабеющая военная мощь не позволяет США достичь их геополитических целей в Сирии. Постепенная потеря экономического влияния делает позиции нефтедоллара все более неустойчивыми. Вскоре он претерпит еще один удар в связи с нефтяной сделкой между Саудовской Аравией и Китаем.

От врагов до нейтралов

Военное поражение врагов Сирии стало результатом совместных усилий Сирийской Арабской Армии (САА) и Ирана, а также военного сотрудничества России с правительством страны в Дамаске. Кроме того, свой вклад внесла дипломатическая и экономическая поддержка Пекина. Благодаря стратегии, принятой Путиным в Сирии, Россия смогла остановить проект Соединенных Штатов, Саудовской Аравии, Турции, Катара, Франции, Соединенного Королевства, Иордании и Израиля по разделению и уничтожению этого ближневосточного государства. Российская Федерация вступила в сирийский конфликт, и результаты не заставили себя ждать: ход войны переломился в пользу правительственных войск, а американские военные не смогли больше вмешиваться в ситуацию напрямую.

Эти события привели к тому, что исторические союзники США в регионе начали сомневаться в намерениях Вашингтона, а главное в способности американцев эффективно вмешиваться в конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Новая администрация Трампа не оправдала надежд Саудовской Аравии, хотя королевство все равно согласилось приобрести до 110 миллиардов американских долларов и гарантировать дальнейшие инвестиции в США.

Эр-Рияд находится в куда как более трудном положении, чем все думают. Он должен самостоятельно поддерживать вес нефтедоллара, курс которого становится все более шатким из-за желания Китая прекратить выплату долгов в долларах США, переключившись вместо этого на нефтеюань. Более того, Эр-Рияд до сих пор недоволен малой степенью поддержки его антииранской политики Вашингтоном. Саудовская Аравия разделяет это недовольство с Израилем. В Тель-Авиве также недовольны снижением эффективности американской внешней политики в ближневосточном регионе.

С точки зрения Саудовской Аравии, общая геополитическая ситуация достаточно серьезно ухудшилась за сравнительно небольшой период времени. Крах усилий США в Сирии совпал по времени с американо-иранской ядерной сделкой. Оба этих события были восприняты в Эр-Рияде как предательство. Немало беспокойства саудитам добавляет и растущее китайское экономическое давление. Пекин требует от Эр-Рияда принятия платежей юанями. Конечно же, не внушает оптимизма Саудовской Аравии и растущая способность Москвы эффективно вмешиваться в дела региона.

Визит саудовского короля Салмана в Москву для подписания торговых соглашений имел символическое значение. Тот факт, что монарх отправился в Россию лично, отразил признание Саудовской Аравией новой доминирующей роли РФ на Ближнем Востоке. Сегодня Эр-Рияд стремится наладить сотрудничество с Москвой в различных областях, но больше всего возможностей просматривается в сферах энергетики и инвестиций.

Первоначально основным предлогом для московской встречи Путина и саудовского короля была координация производства и продажи нефти и газа. Учитывая серьезное падение цен на нефть за последние 24 месяца, какая-то договоренность по данному вопросу была необходима обеим странам. Данная цель, по-видимому, была достигнута. В результате мы стали свидетелями всплеска цен на нефть. Кроме того, на встрече Эр-Рияд признал свое политическое поражение в Сирии. Саудовская Аравия признала Асада единственным законным лидером Сирийской Арабской Республики.

Конечно, многое произошло за кулисами. Теперь Эр-Рияд заявляет, что дипломатические переговоры — единственный способ прекратить сирийский конфликт. Ранее представители Саудовской Аравии не говорили ни о чем подобном. Эр-Рияду, должно быть, было очень сложно отказаться от своего курса на смену режима в Сирии. Тем не менее, если бы он этого не сделал, политическое, дипломатическое, военное и экономическое давление со стороны Китая и России продолжило бы расти.

Эр-Рияд и Тель-Авив неоднократно пытались убедить Путина отказаться от дружбы с Ираном и Асадом, но безуспешно. Лояльность, продемонстрированная Москвой Тегерану и Дамаску, также оказала положительное влияние на саудитов. Неохотно им пришлось признать, что, хотя у Путина могут быть иные взгляды на определенные вопросы, он является человеком слова — в отличие от Соединенных Штатов. Путин сдерживает свои обещания даже под сильным давлением.

Покупка С-400 также является явной демонстрацией расширения влияния России на Ближнем Востоке. Кроме того, Эр-Рияд испытывает вполне очевидный и разумный страх американского военного возмездия в случае, если он перестанет поддерживать нефтедоллар.

От нейтралов до друзей

Превращаясь в нейтральную по отношению к Китаю и РФ страну, Саудовская Аравия может использовать военные и экономические связи с этими странами в качестве противовеса влиянию американцев. Саудовская Аравия — не первое государство, движущееся в этом направлении.

В свое время Турция также отчаянно пыталась восстановить отношения с Россией после того, как ее войска сбили российский самолет. В результате эффективной дипломатической работы отношения постепенно улучшались. За последние три-четыре месяца Эрдоган изменил приоритеты, сосредоточившись на курдском вопросе и на отношениях с Катаром. Турция все больше дистанцируется от своих союзников по НАТО, все больше и больше склоняется к «оси сопротивления», которая состоит из Ирана, Ирака и Сирии. Похоже, что Анкара также решила взять на себя роль ключевого энергетического узла на пути газа из России, Ирана и Катара в Европу. Китай также может начать сотрудничество с турками по части поставок газа и нефти. Тем самым роль Турции в качестве центрального энерготранзитного узла региона только укрепляется.

Другой аспект, который твердо убедил Эрдогана уступить в Сирии, связан с курдским вопросом. Курды считаются террористами в Турции. Это расхождение во мнениях между Вашингтоном, который оказывает существенную поддержку курдам, и Анкарой стало причиной напряжения в отношениях между странами. Эрдоган считает это вопросом национальной безопасности. Он рассматривает американскую помощь курдам как предательство со стороны своего союзника по НАТО. Естественной реакцией на эти действия США стало неофициальное соглашение между Ираком, Ираном, Сирией и Турцией, заключенное в целях сохранения территориальной целостности каждого из этих государств под нажимом курдов.

Насколько глубоки эти новые дружеские отношения между Москвой, Эр-Риядом и Анкарой еще предстоит проверить. Однако война в Сирии почти выиграна, Москва добилась дипломатического чуда с Саудовской Аравией, террористические группы, поддерживаемые саудитами и турками, были нейтрализованы, и главное — были установлены условия для дальнейшего развития отношений.