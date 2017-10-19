Сегодня в Интернете: третий Майдан, шутки в адрес Собчак, «валдайские тезисы» Путина

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Федеральное агентство новостей знакомит своих читателей с последними трендами российских соцсетей.

Уже третий день события на Украине продолжают занимать обитателей российского сегмента Интернета. СМИ попеременно называют протестную акцию под стенами Верховной рады то третьим Майданом, то «Михомайданом». В последнем случае такое название от имени главного организатора митинга — бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Сейчас еще окончательно неизвестно, чем именно завершится противостояние Порошенко и его политических противников на площади перед украинским парламентом. Это могут быть как досрочные выборы президента и парламента, так и госпереворот. С другой стороны, гора может родить мышь и не будет ничего. Многим россиянам, впрочем, совершенно безразлично, кто именно выйдет из схватки киевских начальников и оппозиционеров победителем.

«Майдан 3.0 — это развлечение, где неважно кто прав и кто виноват, кто хороший и кто плохой, кто победит и кто проиграет. Как говорят в футболе, пусть будет ничья, и все передерутся. Главное? чтобы подольше дрались, побольше друг другу увечий нанесли и оставили в покое Донбасс», — пишет пользователь Twitter с капитаном Жан-Люком Пикаром, закрывшим в раздражении лицо руками, на аватаре.

Сегодня украинские власти пошли на первые уступки. Рада проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности, что было встречено протестующими перед зданием парламента с ликованием. На фоне всех проблем Украины многие, впрочем, расценивают этот шаг как заплатку на полностью обратившемся в лохмотья платье.

«Цирк. Это как смертельно больному с гангреной, говорят: «Ты полежи, а мы пока придумаем? какой пилой тебе ногу ампутировать», — пишет пользователь Twitter.

Политолог Владимир Корнилов, столь же активный в социальных сетях, как и в российском медиапростарнстве, поделился придуманной им шуткой про протестующих на площади перед Радой.

«Сейчас в эфире «Первого канала» предложил называть боевиков нового Майдана «НАЙЕМниками», — написал он.

Судя по комментариям его подписчиков на Facebook, не одному Корнилову понравилась эта острота. Мустафа Найем, напомним, является депутатом Верховной рады Украины, оппозиционно настроенным по отношению к правительству Порошенко.

Что касается «домашнего фронта», то здесь одним из наиболее трендовых сюжетов Рунета остается самовыдвижение телеведущей Ксении Собчак кандидатом в президенты России. Свои наиболее животрепещущие позиции по поводу будущей участницы предвыборной гонки ее сторонники и противники уже высказали вчера. Сегодня пришло время для рефлексии, ностальгии.

Так, одну из пользовательниц Twitter выдвижение Собчак заставило вспомнить о временах давно минувших.

«Я настолько старая, что помню те времена, когда Собчак и Клинтон были мужиками», — пишет она.

Выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме также привлекло внимание соцсетей. Большую часть пользователей заинтересовало сообщение о том, что зарплата президента и других руководящих госчиновников в скором времени будет снижена еще на 10%.

Сенатор Алексей Пушков, впрочем, посчитал в речи президента наиболее важными ее внешнеполитические позиции. «Выводы из речи Путина: геополитическое насилие разрушает миропорядок; готовность России уступать США в 90-е была крупной ошибкой; ООН необходима», — пишет он.