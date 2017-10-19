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Политика
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Политика
Хейли обвинила Москву в «военных действиях» во время выборов в США
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    Хейли обвинила Москву в «военных действиях» во время выборов в США

    19:35  19 Октября 2017
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    Хейли обвинила Москву в «военных действиях» во время выборов в США

    Москва, 19 октября. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия использовала «военные действия» в отношении США, якобы пытаясь вмешаться в президентские выборы в 2016 году. Хейли также добавила, что Москва проводит такие операции по всему миру.

    «Когда страна совершает вмешательство в выборы другой страны, это военные действия. Они делают это повсюду. Это их новое любимое оружие», — приводят слова Хейли американские СМИ. 

    Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что расследование, связанное с предполагаемым вмешательством России в американские выборы, пора сворачивать. 

    Отметим, что официальные представители РФ неоднократно опровергали инсинуации Вашингтона на тему вмешательства Москвы в американские выборы. Президент России Владимир Путин в интервью американской журналистке Мегин Келли также опроверг эти домыслы, а заодно подчеркнул, что подобные действия не имеют для России никакого смысла.

    Автор: Федор Веснин
    #выборы #россия #сша
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