Путин: В советские времена у РФ и США было больше уважения

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Сочи, 12 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что во времена СССР у Москвы и Вашингтона было больше разногласий, но при этом было больше уважения. Об этом глава государства заявил в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Я с трудом себе могу представить, чтобы во времена Советского Союза с советских дипломатических учреждений срывали советские флаги. А вы это сделали», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что во времена СССР Москва и Вашингтон с большим уважением относились к интересам друг друга. Однако в настоящее время у российско-американского сотрудничества есть перспективы.