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Путин: В советские времена у РФ и США было больше уважения
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    Путин: В советские времена у РФ и США было больше уважения

    19:11  19 Октября 2017  /обновлено: 19:30  19 Октября 2017
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    Путин: В советские времена у РФ и США было больше уважения

    Сочи, 12 октября.  Президент России Владимир Путин заявил, что во времена СССР у Москвы и Вашингтона было больше разногласий, но при этом было больше уважения. Об этом глава государства заявил в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

    «Я с трудом себе могу представить, чтобы во времена Советского Союза с советских дипломатических учреждений срывали советские флаги. А вы это сделали», — сказал Путин.

    Глава государства также добавил, что во времена СССР Москва и Вашингтон с большим уважением относились к интересам друг друга. Однако в настоящее время у российско-американского сотрудничества есть перспективы.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #сочи #валдай
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