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Сирия предложила РЖД восстановить железную дорогу до Пальмиры: почему это крайне важно для экономики страны
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    Сирия предложила РЖД восстановить железную дорогу до Пальмиры: почему это крайне важно для экономики страны

    22:05  19 Октября 2017
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    Сирия предложила РЖД восстановить железную дорогу до Пальмиры: почему это крайне важно для экономики страны

    В Сочи состоялась двухсторонняя встреча представителей России и Сирии, по результатам которой может быть заключен контракт на сумму 2 миллиарда долларов, согласно которому РЖД будет участвовать в восстановлении железнодорожного сообщения до месторождений Пальмиры.  

    «Мы предложили компании РЖД проект по восстановлению линии железнодорожного сообщения между Тартусом через Хомс к фосфатным рудникам», — рассказал журналистам директор департамента железных дорог республики Наджиб Фарис.

    В данный момент РЖД изучает предложения сирийской стороны о восстановлении 290 километров железнодорожной линии, соединяющей побережье Средиземного моря с восточной частью страны.  

    Дмитрий Солонников, политолог, директор Института современного государственного развития в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, что для Сирии сейчас крайне важно начинать переходить к мирной жизни и демонстрировать появление новых инфраструктурных проектов:

    «Причем, это важно и для ситуации внутри страны, то есть для сирийского урегулирования, и межсирийский диалог должен строиться не только на политической площадке, но и на фоне успешности нынешнего правительства с точки зрения экономики, с точки зрения новой жизни, новых рабочих мест, новых возможностей. Только тогда можно будет говорить, что будущее Сирии начинает вырисовываться в невоенном плане. В этой ситуации такие крупные и заметные проекты для мира на сирийской земле крайне важны».

    Сирия предложила РЖД восстановить железную дорогу до Пальмиры: почему это крайне важно для экономики страны

    По мнению эксперта, появление в Сирии проектов невоенного характера, проектов экономических, проектов структурных важно для будущих инвесторов:

    «Если будет видно, что по Сирии идет информация не только военного характера, но и про то, что создаются коммерческие проекты, что кто-то вкладывает миллиарды в развитие добычи нефти и других полезных ископаемых, а также в их транспортировку это будет привлекать дополнительные инвестиции, так как деньги тянутся к деньгам. Если будет видно, что начинает работать экономическая модель, Сирия, конечно, станет интересна и для международных инвесторов».

    Наш собеседник отметил, что сейчас экономика Сирии находится не в лучшем состоянии:

    «Но в случае завершения войны и перехода к мирной жизни она начнет развиваться, и развиваться достаточно бурно, исходя из тех возможностей, которые на данный момент существуют. Это, конечно, будет интересно для вложения средств, ведь всегда выгодней приходить в проект, когда он находится в нижней точке своего развития с резким стартом. Это дает самые большие прибыли, это дает самые большие перспективы».

    Сирия предложила РЖД восстановить железную дорогу до Пальмиры: почему это крайне важно для экономики страны

    Эксперт подчеркнул, что для сирийского руководства уже сейчас важно показать, что этот старт совершается:

    «Для России также важно показать, что она остается стратегическим партнером Сирии не только в плане военных действий, но и в плане мирного экономического развития. Понятно, что страны, которые участвовали в восстановлении мира в Сирии сейчас и будут основными партнерами официального Дамаска в новом формате экономического развития. Прежде всего, это, конечно, Россия, дальше, наверное, Иран и, может быть, другие государства, которые сейчас находятся в тесном контакте с законным правительством САР».

    Автор: Никита Расторгуев
    #россия #сирия #сочи #пальмира #ржд #наджиб фарис
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