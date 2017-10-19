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Путин рассказал о главном итоге переговоров по Сирии в Астане
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    Путин рассказал о главном итоге переговоров по Сирии в Астане

    18:56  19 Октября 2017  /обновлено: 19:19  19 Октября 2017
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    Путин рассказал о главном итоге переговоров по Сирии в Астане

    Сочи, 19 октября. Создание зон деэскалации стало главным итогом переговоров по Сирии в Астане. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

    Отвечая на вопрос о том, в каком состоянии находится астанинский процесс, Путин подчеркнул, что он «не без проблем», но набирает позитивный оборот. В том числе благодаря позиции Турции, Ирана и правительству Сирии удалось сблизить позиции по ключевым вопросам.

    «Создание зон деэскалации — самый ключевой итог работы», — отметил Путин.

    По словам президента, существенную роль в астанинском процессе играют в том числе США, которые напрямую не участвуют в переговорах.

    «У нас с США постоянное, непростое, не без споров, взаимодействие, но все-таки в нем больше позитива, нам удалось о многом договориться, в том числе и по южной зоне деэскалации на границе с Израилем и Иорданией», — сказал президент.

    Российский лидер добавил, что на основе существующих договоренностей о зонах деэскалации стороны надеются перейти к следующему этапу.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #путин #сша #сирия
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