Путин рассказал о главном итоге переговоров по Сирии в Астане

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Сочи, 19 октября. Создание зон деэскалации стало главным итогом переговоров по Сирии в Астане. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Отвечая на вопрос о том, в каком состоянии находится астанинский процесс, Путин подчеркнул, что он «не без проблем», но набирает позитивный оборот. В том числе благодаря позиции Турции, Ирана и правительству Сирии удалось сблизить позиции по ключевым вопросам.

«Создание зон деэскалации — самый ключевой итог работы», — отметил Путин.

По словам президента, существенную роль в астанинском процессе играют в том числе США, которые напрямую не участвуют в переговорах.

«У нас с США постоянное, непростое, не без споров, взаимодействие, но все-таки в нем больше позитива, нам удалось о многом договориться, в том числе и по южной зоне деэскалации на границе с Израилем и Иорданией», — сказал президент.

Российский лидер добавил, что на основе существующих договоренностей о зонах деэскалации стороны надеются перейти к следующему этапу.