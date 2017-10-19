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Путин рассказал об ответе России на травлю RT и Sputnik в США
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    Путин рассказал об ответе России на травлю RT и Sputnik в США

    19:05  19 Октября 2017
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    Путин рассказал об ответе России на травлю RT и Sputnik в США

    Сочи, 19 октября. Россия зеркально и достаточно быстро ответит на травлю российских СМИ Russia Today и Sputnik в США, заявил президент России Владимир Путин.

    Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян обратилась к Путину с вопросом, будет ли ответ и какой на «травлю» российских СМИ в США.

    Путин обратил внимание, что существует лишь один демократический способ бороться с тем, что тебе не нравится — высказывать свою точку зрения, но более ярко.

    «Недоумение — слишком мягко сказано», — рассказал Путин о реакции на действия властей США в отношении российских СМИ.

    Он подчеркнул, что нельзя оставлять эти действия без ответа. Он напомнил, как Россия открыто подошла к ядерному разоружения, а США отказались поступить ответно.

    «Со слабым партнером не считаются, с ним не разговаривают», — заметил президент.

    Путин подчеркнул, что ответ будет обязательно.

    «Будет действовать только зеркально и достаточно быстро», — констатировал глава государства.

     

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #сша #russia today #сми #sputnik
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