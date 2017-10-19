Путин рассказал об ответе России на травлю RT и Sputnik в США

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Сочи, 19 октября. Россия зеркально и достаточно быстро ответит на травлю российских СМИ Russia Today и Sputnik в США, заявил президент России Владимир Путин.

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян обратилась к Путину с вопросом, будет ли ответ и какой на «травлю» российских СМИ в США.

Путин обратил внимание, что существует лишь один демократический способ бороться с тем, что тебе не нравится — высказывать свою точку зрения, но более ярко.

«Недоумение — слишком мягко сказано», — рассказал Путин о реакции на действия властей США в отношении российских СМИ.

Он подчеркнул, что нельзя оставлять эти действия без ответа. Он напомнил, как Россия открыто подошла к ядерному разоружения, а США отказались поступить ответно.

«Со слабым партнером не считаются, с ним не разговаривают», — заметил президент.

Путин подчеркнул, что ответ будет обязательно.