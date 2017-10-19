Путин не считает создание мононациональных стран панацеей от конфликтов

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Сочи, 19 октября. Создание мононациональных государств не является панацеей от конфликтов. Такие шаги могут привести к столкновениям, заявил президент России Владимир Путин.

«Я считаю, что создание мононациональных государств — это не панацея от возможных конфликтов, а наоборот, — заметил Путин во время выступления в рамках дискуссионного клуба «Валдай». — Потому что после различных разделений и суверенитетов создание моногосударств может привести к столкновениям в борьбе за реализацию интересов вновь созданных мононациональных государств».

Путин убежден, что объединение народов в единые государства в рамках больших границ здесь больше шансов, чтобы страна проводила сбалансированную политику.