Путин: В основе «дела Магнитского» лежит противоправная деятельность

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Сочи, 19 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что в основе «дела Магнитского» лежит противоправная деятельность группы лиц во главе с Уильямом Браудером.

«Браудер финансирует то демократов, то республиканцев в США, защищая себя», — добавил Путин.

Президент России также заявил, что сразу после смерти Сергея Магнитского начались неконструктивные политические игры

«Для нас это показалось совершенно неожиданным и странным, что вокруг, конечно, трагического случая, ухода из жизни человека, такие политические игры начались. Это все очень неконструктивные политические игры вокруг вещей, которые на самом деле в основе своей не являются такими», — заявил президент России

Напомним, США в декабре 2012 года приняли «акт Магнитского» о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации «дела Магнитского».

Уильям Браудер — американский финансист, основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital Management. В России против него возбуждено несколько уголовных дел. В частности, Браудер был заочно осужден за неуплату налогов на сумму свыше 522 миллионов рублей.