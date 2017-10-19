Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Лавров ожидает скорого созыва переговоров по Сирии в Астане и Женеве
Политика
Путин предупредил США о мгновенном ответе на выход из РСМД
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин предупредил США о мгновенном ответе на выход из РСМД

    18:30  19 Октября 2017  /обновлено: 18:48  19 Октября 2017
    62

    Путин: Ответ России на выход США из РСМД будет мгновенным

    Москва, 19 октября. Реакция российской стороны на выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) будет мгновенной и зеркальной. Об этом жестко заявил в четверг президент Российской Федерации Владимир Путин.

    Ранее государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил о том, что Москва якобы нарушила взятые на себя обязательства по данному договору.

    «Если есть желание выйти из договора у наших американских партнеров, с нашей стороны ответ будет мгновенным — хочу об этом сразу предупредить — и зеркальным», — подчеркнул российский лидер в своем выступлении на заседании дискуссионного клуба «Валдай-2017».

    Напомним, глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов подчеркнул тот факт, что Москва будет соблюдать условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #сша
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин: Террористов в Сирии в ближайшее время добьем

        Путин: Террористов в Сирии в ближайшее время добьем

        18:57   19 Октября 2017
        201
        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        17:01   19 Октября 2017
        97
        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        13:18   19 Октября 2017
        3848
        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        10:40   19 Октября 2017
        1200