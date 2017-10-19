Путин предупредил США о мгновенном ответе на выход из РСМД

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Москва, 19 октября. Реакция российской стороны на выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) будет мгновенной и зеркальной. Об этом жестко заявил в четверг президент Российской Федерации Владимир Путин.

Ранее государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил о том, что Москва якобы нарушила взятые на себя обязательства по данному договору.

«Если есть желание выйти из договора у наших американских партнеров, с нашей стороны ответ будет мгновенным — хочу об этом сразу предупредить — и зеркальным», — подчеркнул российский лидер в своем выступлении на заседании дискуссионного клуба «Валдай-2017».

Напомним, глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов подчеркнул тот факт, что Москва будет соблюдать условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.