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Политика
Путин: Россию не беспокоит усиление военной мощи НАТО у своих границ
Политика
Россия надеется на возвращение США к переговорам по уничтожению плутония — Путин
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    Россия надеется на возвращение США к переговорам по уничтожению плутония — Путин

    18:28  19 Октября 2017  /обновлено: 19:38  19 Октября 2017
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    Россия надеется на возвращение США к переговорам по уничтожению плутония — Путин

    Сочи, 19 октября. Россия надеется, что США вернутся к переговорам по уничтожению плутония. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

     

     

    Глава государства отметил, что Москва не вышла из соглашения, а приостановила свое участие. Он напомнил, что США в одностороннем порядке нарушили договор, не предупредив Россию.

    «Мы откуда узнали? Из заявки бюджетной в конгресс. Запросили 120 миллионов на новую форму утилизации», — заявил Путин.

    Он подчеркнул, что РФ приостановила участие в соглашении и ждет «реальной нормальной реакции» от партнеров.

    «Надеемся, что они вернутся в этот переговорный процесс»,  — добавил российский лидер.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #путин #сша #рф #плутоний
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