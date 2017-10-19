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Сочи, 19 октября. Россия надеется, что США вернутся к переговорам по уничтожению плутония. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства отметил, что Москва не вышла из соглашения, а приостановила свое участие. Он напомнил, что США в одностороннем порядке нарушили договор, не предупредив Россию.

«Мы откуда узнали? Из заявки бюджетной в конгресс. Запросили 120 миллионов на новую форму утилизации», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что РФ приостановила участие в соглашении и ждет «реальной нормальной реакции» от партнеров.