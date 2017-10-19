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Путин: Россия делает ставку на высокоточное оружие, приближенное по силе к ядерному
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    Путин: Россия делает ставку на высокоточное оружие, приближенное по силе к ядерному

    18:26  19 Октября 2017  /обновлено: 19:15  19 Октября 2017
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    Путин: Россия делает ставку на высокоточное оружие, приближенное по силе к ядерному

    Сочи, 19 октября. Россия готова поставить на вооружение современное высокоточное оружие, которое по силе будет приближено к ядерному. Однако будет принимать это решение, исходя из ситуации в других странах, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России во время выступления в Сочи обратил внимание, что современные высокотехнологичные ядерные государства занимаются развитием других видов вооружений. Путин подчеркнул, что эти разработки «гораздо более точные и по своей разрушительной силе немного уступающие ядерным».

    Он также добавил, что некоторые страны готовы поставить такие разработки на вооружение.

    «И мы к этому готовы будем, внимательно наблюдая за тем, что происходит в мире, по мере того, как у нашей страны будут появляться новые системы оружия в неядерном исполнении», — добавил президент.

    Путин: Россия делает ставку на высокоточное оружие, приближенное по силе к ядерному

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #валдай
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