Путин: Россия делает ставку на высокоточное оружие, приближенное по силе к ядерному

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Сочи, 19 октября. Россия готова поставить на вооружение современное высокоточное оружие, которое по силе будет приближено к ядерному. Однако будет принимать это решение, исходя из ситуации в других странах, заявил президент России Владимир Путин.

Президент России во время выступления в Сочи обратил внимание, что современные высокотехнологичные ядерные государства занимаются развитием других видов вооружений. Путин подчеркнул, что эти разработки «гораздо более точные и по своей разрушительной силе немного уступающие ядерным».

Он также добавил, что некоторые страны готовы поставить такие разработки на вооружение.