Путин: Россия хочет всеобщего ядерного разоружения
Сочи, 19 октября. Президент Владимир Путин прокомментировал вопрос о возможности полного ядерного разоружения, отметив, что это реально, однако сейчас высокотехнологические страны развивают новые виды оружия.
Глава государства Владимир Путин ответил на вопрос о возможности полного ядерного разоружения.
«Хочет ли Россия всеобщего разоружения – да, хочет и будет к этому стремиться», — сказал Путин.
При этом он добавил, что существуют вопросы, заставляющие задуматься.
«Современные выскотехнолические государства развивают другие виды оружия – гораздо точные и не уступающие по мощности ядерному. Но и мы готовы к этому тоже, в России будут появляться новые неядерные системы оружия», — сказал Путин.