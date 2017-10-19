Путин: Россия хочет всеобщего ядерного разоружения

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Сочи, 19 октября. Президент Владимир Путин прокомментировал вопрос о возможности полного ядерного разоружения, отметив, что это реально, однако сейчас высокотехнологические страны развивают новые виды оружия.

Глава государства Владимир Путин ответил на вопрос о возможности полного ядерного разоружения.

«Хочет ли Россия всеобщего разоружения – да, хочет и будет к этому стремиться», — сказал Путин.

При этом он добавил, что существуют вопросы, заставляющие задуматься.