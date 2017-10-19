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Политика
Путин: Россия хочет всеобщего ядерного разоружения
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    Путин: Россия хочет всеобщего ядерного разоружения

    18:32  19 Октября 2017
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    Путин: Россия хочет всеобщего ядерного разоружения

    Сочи, 19 октября. Президент Владимир Путин прокомментировал вопрос о возможности полного ядерного разоружения, отметив, что это реально, однако сейчас высокотехнологические страны развивают новые виды оружия. 

    Глава государства Владимир Путин ответил на вопрос о возможности полного ядерного разоружения. 

    «Хочет ли Россия всеобщего разоружения – да, хочет и будет к этому стремиться», — сказал Путин. 

    При этом он добавил, что существуют вопросы, заставляющие задуматься. 

    «Современные выскотехнолические государства развивают другие виды оружия – гораздо точные и не уступающие по мощности ядерному. Но и мы готовы к этому тоже, в России будут появляться новые неядерные системы оружия», — сказал Путин. 

    Автор: Ирина Селезнева
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