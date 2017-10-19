Маккейн обвинил Пентагон в бездействии перед попытками «уничтожить демократию»

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Вашингтон, 19 октября. Председатель комитета Сената Соединенных Штатов Америки по вооруженным силам Джон Маккейн раскритиковал руководство Пентагона, которое не занимается «российским вмешательством» в выборы в США.

По словам сенатора-республиканца, в киберсфере якобы идет война.

«Представьте, что было бы, если бы русские смогли повлиять на последние выборы? Разве это не ответственность министерства обороны, если бы они смогли уничтожить фундамент демократии, повлияв на выборы?.. Это попытка уничтожить демократию», — подчеркнул Маккейн.

Current structure of responsibilities for cyber defense is too convoluted & siloed. We must have a strategy to defend against cyberattacks. pic.twitter.com/broaC7b8ht — John McCain (@SenJohnMcCain) October 19, 2017

Напомним, ранее глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о том, что расследование так называемого «российского вмешательства» в президентские выборы в США необходимо прекратить.