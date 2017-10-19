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Политика
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Сирия новости 19 октября 19.30: САА взяла под контроль месторождение Коноко, 27 боевиков «Тахрир аш-Шам» ликвидировано в Хаме
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    Сирия новости 19 октября 19.30: САА взяла под контроль месторождение Коноко, 27 боевиков «Тахрир аш-Шам» ликвидировано в Хаме

    19:30  19 Октября 2017
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    Сирия новости 19 октября 19.30: САА взяла под контроль месторождение Коноко, 27 боевиков «Тахрир аш-Шам» ликвидировано в Хаме

    Сирия, 19 октября. САА установила контроль над месторождением Коноко в Дейр эз-Зоре, в боях с ИГ1 в Хаме нейтрализовано 27 боевиков «Тахрир аш-Шам», в Даръа совершено покушение на командира «Ахрар аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, поддерживают армию САР в Хомсе.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по позициям боевиков на севере Хамы, при поддержке ВКС РФ освободили ряд территорий к северу от Аль-Карьятейна, продвигаются в Дейр эз-Зоре.

    «Исламское государство»: несет потери в Дейр эз-Зоре, наносит урон «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

    «Тахрир аш-Шам»: потеряла 27 боевиков на востоке Хамы.

    «Ахрар аш-Шам»: несет потери в Даръа.

    Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в провинции Даръа.

    Курды: освободили от ИГ поселение в Дейр эз-Зоре.

    Сирия новости 19 октября 19.30: САА взяла под контроль месторождение Коноко, 27 боевиков «Тахрир аш-Шам» ликвидировано в Хаме

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 19 октября 19.30: САА взяла под контроль месторождение Коноко, 27 боевиков «Тахрир аш-Шам» ликвидировано в Хаме

    Местный источник в провинции Алеппо пишет в Twitter (@HalabTodayTV), что в районе населенного пункта Хан аль-Асаль на мине подорвался автомобиль, принадлежащий «Тахрир аш-Шам». По данным автора публикации, в результате инцидента было нейтрализовано несколько боевиков радикальной коалиции, находившихся в машине.

    Жители деревни Ас-Самирие сообщают, что над населенным пунктом на небольшой высоте летают вертолеты ВВС Сирии. Об этом пишет местный источник в Twitter (@suliemanakhras).

    Провинция Хомс

    Сирия новости 19 октября 19.30: САА взяла под контроль месторождение Коноко, 27 боевиков «Тахрир аш-Шам» ликвидировано в Хаме

    На юго-востоке провинции Хомс продолжаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и «Исламским государством»1 в окрестностях города Аль-Карьятейн. Источник в социальной сети Facebook (@RadioSouryana) пишет, что правительственные войска при поддержке ВКС РФ освободили от террористов ИГ район Аль-Мармаля и ряд высот к северу от стратегического населенного пункта.

    Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел позиций боевиков радикальных группировок в районе поселения Аль-Фархания. Об этом сообщает один из военных источник в Twitter (@d0c79ca040ce4b3).

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 19 октября 19.30: САА взяла под контроль месторождение Коноко, 27 боевиков «Тахрир аш-Шам» ликвидировано в Хаме

    Сирийская армия при поддержке союзных сил взяла под контроль месторождение Коноко. Об этом пишет военный источник в социальной сети Twitter (@leithfadel). Ранее сообщалось, что ВКС России обеспечивают продвижение армии Башара Асада на восточном берегу реки Евфрат. От радикальных исламистов освобождена восточная часть поселения Ат-Табия. По данным военных источников, «Исламское государство» несет серьезные потери. В результате последних столкновений между ИГ и армией САР, поддерживаемой ВКС РФ, было уничтожено 13 радикалов ИГ, еще 20 исламистов получили ранения.

    В это время на севере провинции Дейр эз-Зор бойцы Демократических сил Сирии (SDF) освободили от «Исламского государства» поселение Гариба аш-Шаркия. Об этом сообщает один из местных Twitter-каналов (@olay5554).

    Провинция Даръа

    Сирия новости 19 октября 19.30: САА взяла под контроль месторождение Коноко, 27 боевиков «Тахрир аш-Шам» ликвидировано в Хаме

    Военный Telegram-канал (@NRVR11) передает, что неизвестные боевики пытались ликвидировать командира группировки «Ахрар аш-Шам» Абу Джамаля, заминировав его личный автомобиль. Однако взрывное устройство было обнаружено. При обезвреживании бомба взорвалась, уничтожив одного боевика антиправительственного формирования.

    На западе региона продолжается противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и группировками, подконтрольными ИГИЛ1. Ранее сообщалось, что боевикам «свободной армии» удалось взять под контроль блокпост Аль-Бакар и школу Вадшама на окраине поселения Тасиль.

    Провинция Хама

    Сирия новости 19 октября 19.30: САА взяла под контроль месторождение Коноко, 27 боевиков «Тахрир аш-Шам» ликвидировано в Хаме

    Сирийские ВВС нанесли ряд ударов по укрепрайонам боевиков в окрестностях населенного пункта Аль-Хурзания и Каср ибн Вардан на севере провинции Хама. Об этом сообщает военный источник в Telegram (@NRVR11). Также Telegram-канал (@NRVR11) пишет, что артиллерия армии САР ведет обстрел позиций радикалов в районе города Аль-Латамина.

    На востоке региона продолжаются ожесточенные бои между радикальной коалицией «Тахрир аш-Шам» и «Исламским государством». Военный источник в социальной сети Twitter (@Mouwahid5) передает, что в результате последних столкновений противников уничтожено 27 боевиков «Тахрир аш-Шам».

    Ирак

    Сирия новости 19 октября 19.30: САА взяла под контроль месторождение Коноко, 27 боевиков «Тахрир аш-Шам» ликвидировано в Хаме

    Военный источник сообщает на своей странице в социальной сети Twitter (@v5aeHv9U9xX0C6E), что террорист-смертник ИГ атаковал позиции иракской армии в районе Аль-Хави на юге провинции Салах эд-Дин. В результате инцидента погибло шесть бойцов правительственных сил Ирака и еще 9 солдат получили ранения.

    Взрыв прогремел на севере Багдада, передает Iraqi News. По данным информационного агентства, самодельное взрывное устройство было заложено в промышленной зоне иракской столицы. В результате происшествия пострадало четверо мирных жителей города.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #хама #вкс рф #игил #исламское государство #ирак #саа #багдад #дейр эз-зор #хомс #коноко
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    Сирия новости 19 октября 19.30: САА взяла под контроль месторождение Коноко, 27 боевиков «Тахрир аш-Шам» ликвидировано в Хаме
    Сирия новости 19 октября 16.30: 30 боевиков «Ан-Нусры» сдались САА в Алеппо, SDF освободили от ИГ поселение в Дейр эз-Зоре
    Сирия новости 19 октября 12.30: 2500 беженцев из Ракки и Дейр эз-Зора прибыли в Айн Иссу, ВС Ирака перекрыли трассу Киркук - Эрбиль
    Сирия новости 19 октября 07.00: курды несут потери в Хасаке, ВКС РФ и ВВС САР уничтожили командира ИГ в Хомсе
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