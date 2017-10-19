Сирия новости 19 октября 19.30: САА взяла под контроль месторождение Коноко, 27 боевиков «Тахрир аш-Шам» ликвидировано в Хаме

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Сирия, 19 октября. САА установила контроль над месторождением Коноко в Дейр эз-Зоре, в боях с ИГ1 в Хаме нейтрализовано 27 боевиков «Тахрир аш-Шам», в Даръа совершено покушение на командира «Ахрар аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, поддерживают армию САР в Хомсе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по позициям боевиков на севере Хамы, при поддержке ВКС РФ освободили ряд территорий к северу от Аль-Карьятейна, продвигаются в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: несет потери в Дейр эз-Зоре, наносит урон «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла 27 боевиков на востоке Хамы.

«Ахрар аш-Шам»: несет потери в Даръа.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в провинции Даръа.

Курды: освободили от ИГ поселение в Дейр эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Местный источник в провинции Алеппо пишет в Twitter (@HalabTodayTV), что в районе населенного пункта Хан аль-Асаль на мине подорвался автомобиль, принадлежащий «Тахрир аш-Шам». По данным автора публикации, в результате инцидента было нейтрализовано несколько боевиков радикальной коалиции, находившихся в машине.

Жители деревни Ас-Самирие сообщают, что над населенным пунктом на небольшой высоте летают вертолеты ВВС Сирии. Об этом пишет местный источник в Twitter (@suliemanakhras).

Провинция Хомс

На юго-востоке провинции Хомс продолжаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и «Исламским государством»1 в окрестностях города Аль-Карьятейн. Источник в социальной сети Facebook (@RadioSouryana) пишет, что правительственные войска при поддержке ВКС РФ освободили от террористов ИГ район Аль-Мармаля и ряд высот к северу от стратегического населенного пункта.

Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел позиций боевиков радикальных группировок в районе поселения Аль-Фархания. Об этом сообщает один из военных источник в Twitter (@d0c79ca040ce4b3).

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская армия при поддержке союзных сил взяла под контроль месторождение Коноко. Об этом пишет военный источник в социальной сети Twitter (@leithfadel). Ранее сообщалось, что ВКС России обеспечивают продвижение армии Башара Асада на восточном берегу реки Евфрат. От радикальных исламистов освобождена восточная часть поселения Ат-Табия. По данным военных источников, «Исламское государство» несет серьезные потери. В результате последних столкновений между ИГ и армией САР, поддерживаемой ВКС РФ, было уничтожено 13 радикалов ИГ, еще 20 исламистов получили ранения.

В это время на севере провинции Дейр эз-Зор бойцы Демократических сил Сирии (SDF) освободили от «Исламского государства» поселение Гариба аш-Шаркия. Об этом сообщает один из местных Twitter-каналов (@olay5554).

Провинция Даръа

Военный Telegram-канал (@NRVR11) передает, что неизвестные боевики пытались ликвидировать командира группировки «Ахрар аш-Шам» Абу Джамаля, заминировав его личный автомобиль. Однако взрывное устройство было обнаружено. При обезвреживании бомба взорвалась, уничтожив одного боевика антиправительственного формирования.

На западе региона продолжается противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и группировками, подконтрольными ИГИЛ1. Ранее сообщалось, что боевикам «свободной армии» удалось взять под контроль блокпост Аль-Бакар и школу Вадшама на окраине поселения Тасиль.

Провинция Хама

Сирийские ВВС нанесли ряд ударов по укрепрайонам боевиков в окрестностях населенного пункта Аль-Хурзания и Каср ибн Вардан на севере провинции Хама. Об этом сообщает военный источник в Telegram (@NRVR11). Также Telegram-канал (@NRVR11) пишет, что артиллерия армии САР ведет обстрел позиций радикалов в районе города Аль-Латамина.

На востоке региона продолжаются ожесточенные бои между радикальной коалицией «Тахрир аш-Шам» и «Исламским государством». Военный источник в социальной сети Twitter (@Mouwahid5) передает, что в результате последних столкновений противников уничтожено 27 боевиков «Тахрир аш-Шам».

Ирак

Военный источник сообщает на своей странице в социальной сети Twitter (@v5aeHv9U9xX0C6E), что террорист-смертник ИГ атаковал позиции иракской армии в районе Аль-Хави на юге провинции Салах эд-Дин. В результате инцидента погибло шесть бойцов правительственных сил Ирака и еще 9 солдат получили ранения.

Взрыв прогремел на севере Багдада, передает Iraqi News. По данным информационного агентства, самодельное взрывное устройство было заложено в промышленной зоне иракской столицы. В результате происшествия пострадало четверо мирных жителей города.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)