Сирия подверглась авиаудару со стороны ВВС Израиля

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Тель-Авив, 20 октября. Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила факт нанесения ракетного удара по территории Сирии.

Тель-Авив подтвердил информацию об авиационном налете израильских ВВС на территорию Сирийской арабской республики. По данным военных авиаудар пришелся по позициям сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра. На данный момент информация о потерях в САА и причиненном ущербе не поступала.

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщает, что удар был нанесен в ответ на якобы совершенный ракетный обстрел со стороны Сирии. Тель-Авив заявил, что зафиксировал падение сирийской ракеты на территории захваченных Израилем Голанских высот. ЦАХАЛ признал это «случайным обстрелом» в результате ведущихся у границы боевых действий, однако нанес ответный удар.