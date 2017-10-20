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Политика
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Сирия подверглась авиаудару со стороны ВВС Израиля
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    Сирия подверглась авиаудару со стороны ВВС Израиля

    11:13  20 Октября 2017
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    Сирия подверглась авиаудару со стороны ВВС Израиля

    Тель-Авив, 20 октября. Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила факт нанесения ракетного удара по территории Сирии.

    Тель-Авив подтвердил информацию об авиационном налете израильских ВВС на территорию Сирийской арабской республики. По данным военных авиаудар пришелся по позициям сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра. На данный момент информация о потерях в САА и причиненном ущербе не поступала.

    Пресс-служба ЦАХАЛ сообщает, что удар был нанесен в ответ на якобы совершенный ракетный обстрел со стороны Сирии. Тель-Авив заявил, что зафиксировал падение сирийской ракеты на территории захваченных Израилем Голанских высот. ЦАХАЛ признал это «случайным обстрелом» в результате ведущихся у границы боевых действий, однако нанес ответный удар.

    Сирия подверглась авиаудару со стороны ВВС Израиля

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #обстрел #израиль #голанские высоты
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