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Сочи, 19 октября. Президент РФ Владимир Путин, выступая на итоговой пленарной сессии Валдайского форума в Сочи, заявил, что Запад извлек очевидную выгоду от последствий русской революции 1917 года. По словам президента, именно западные страны — главный бенефициар случившегося в России переворота, а бурное развитие этих государств стало ответом на создание СССР.

«Ответом на вызов со стороны СССР стали многие западные достижения XX века. Это и повышение уровня жизни, и формирование мощного среднего класса, а также реформы рынка труда, социальной сферы и развитие образования», — сказал Путин.

Путин также отметил, что результатом революции стали переоценка моделей развития, появление соперничества и конкуренции. Президент констатировал, что переворот 1917 года имел не только негативные, но и положительные последствия.