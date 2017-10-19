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Два товарища-самогонщика продавали опасный для здоровья алкоголь в Кузбассе
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    Два товарища-самогонщика продавали опасный для здоровья алкоголь в Кузбассе

    18:43  19 Октября 2017  /обновлено: 19:40  19 Октября 2017
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    Два товарища-самогонщика продавали опасный для здоровья алкоголь в Кузбассе

    Кемерово, 19 октября. Суд вынес обвинительный приговор в отношении двух кузбассовцев, продававших нелицензированный алкоголь в Кемеровской области.

    Обвинительный приговор вынесен в отношении в отношении 36-летнего и 38-летнего жителей Куйбышевского района Новокузнецка, сообщает "Газета Кемерова". Двое мужчин продавали у себя в доме некачественный алкоголь, в котором содержалось большое количество вредных примесей, как установила экспертиза после изъятия товара сотрудниками полиции.

    Кузбассовцев поймали в апреле 2017 года. По решению суда 38-летнего кузбассовца приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, а 36-летний подельник лишится свободы на полтора года условно.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #кемерово
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