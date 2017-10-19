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Политика
Лавров ожидает скорого созыва переговоров по Сирии в Астане и Женеве
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    Главные новости 19 октября

    19:00  19 Октября 2017
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    Главные новости 19 октября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей четверга, 19 октября.

    Новые санкции США направлены на вытеснение России с европейских энергорынков. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на итоговой сессии дискуссионного клуба «Валдай». Путин заявил о попытках США вытеснить Россию с энергорынков Европы.

    Бойцы подразделений специального назначения подняты по тревоге в Ростовской области, спецназовцы выдвинулись на тактико-специальное учение на полигон «Кдамовский». Спецназ поднят по тревоге в Ростовской области.

    Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский прокомментировал намерение журналистки Ксении Собчак участвовать в президентских выборах в 2018 году, отметив, что «руководить Россией должен маршал, а на выборы идет сержант». Жириновский об участии Собчак в выборах: Управлять Россией должен маршал, а не сержант.

    В Киеве продолжаются массовые антиправительственные акции. «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана.

    Водитель внедорожника Lexus, который врезался в толпу пешеходов в Харькове, ранее был замечен в нарушении правил дорожного движения. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Водитель внедорожника, въехавшего в толпу в Харькове, ранее нарушал ПДД – МВД Украины. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что жертвами ДТП в Харькове стали не пять, а шесть человек. В МВД Украины раскрыли подробности смертельного ДТП в Харькове.

    Международная группа ученых из Германии, Голландии и Великобритании заявила о начале на Земле «экологического Армагеддона». Ученые предупредили о начале на Земле «экологического Армагеддона».

    Автор: Алексей Громов
    #путин #киев #жириновский #собчак #харьков
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