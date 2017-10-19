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Политика
Путин заявил о попытках США вытеснить Россию с энергорынков Европы
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    Путин заявил о попытках США вытеснить Россию с энергорынков Европы

    18:03  19 Октября 2017
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    Путин заявил о попытках США вытеснить Россию с энергорынков Европы

    Сочи, 19 октября. Новые санкции США направлены на вытеснение России с европейских энергорынков. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на итоговой сессии дискуссионного клуба «Валдай».

    «Недавний санкционный пакет, принятый американским Конгрессом, откровенно нацелен на то, чтобы вытеснить Россию с европейских рынков энергоносителей, заставить Европу перейти на более дорогой сжиженный газ из США», — заявил российский лидер.

    По его словам, объемов топлива США для поставки в Европу пока недостаточно, сообщает «Парламентская газета».

    Автор: Катерина Михайлиди
    #санкции #путин #сша
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