Путин заявил о попытках США вытеснить Россию с энергорынков Европы

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Сочи, 19 октября. Новые санкции США направлены на вытеснение России с европейских энергорынков. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на итоговой сессии дискуссионного клуба «Валдай».

«Недавний санкционный пакет, принятый американским Конгрессом, откровенно нацелен на то, чтобы вытеснить Россию с европейских рынков энергоносителей, заставить Европу перейти на более дорогой сжиженный газ из США», — заявил российский лидер.

По его словам, объемов топлива США для поставки в Европу пока недостаточно, сообщает «Парламентская газета».