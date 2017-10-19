Неизвестный напал на пост ДПС в Ингушетии, есть раненые

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Назрань, 19 октября. Трое сотрудников полиции получили ножевые ранения в Ингушетии в результате нападения, произошедшего на автомагистрали «Кавказ», нападавший нейтрализован, сообщил источник из силовых органов.

Оперативные сотрудники работают на месте нападения на пост ДПС в Ингушетии. По данным источника, ЧП произошло 19 октября около четырех часов недалеко от населенного пункта Яндаре. Неизвестный не остановился по требованию правохранителей и совершил наезд на полицейского, затем он выскочил из авто и нанес ножевые ранения двум полицейским.

В целях самозащиты было применено оружие, нападавший ликвидирован. В настоящий момент ведутся мероприятия по установлению его личности. Медики оказывают помощь пострадавшим — один из низ них находится в крайне тяжелом состоянии, пишет ТАСС.