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Неизвестный напал на пост ДПС в Ингушетии, есть раненые
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    Неизвестный напал на пост ДПС в Ингушетии, есть раненые

    17:54  19 Октября 2017
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    Неизвестный напал на пост ДПС в Ингушетии, есть раненые

    Назрань, 19 октября. Трое сотрудников полиции получили ножевые ранения в Ингушетии в результате нападения, произошедшего на автомагистрали «Кавказ», нападавший нейтрализован, сообщил источник из силовых органов. 

    Оперативные сотрудники работают на месте нападения на пост ДПС в Ингушетии. По данным источника, ЧП произошло 19 октября около четырех часов недалеко от населенного пункта Яндаре. Неизвестный не остановился по требованию правохранителей и совершил наезд на полицейского, затем он выскочил из авто и нанес ножевые ранения двум полицейским.

    В целях самозащиты было применено оружие, нападавший ликвидирован. В настоящий момент ведутся мероприятия по установлению его личности. Медики оказывают помощь пострадавшим — один из низ них находится в крайне тяжелом состоянии, пишет ТАСС.

    Автор: Ирина Селезнева
    #полиция #ингушетия
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