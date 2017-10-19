Дейр эз-Зор: боевики ИГ попытались атаковать САА на острове Сакр

В Избранное

Дейр эз-Зор, 19 октября. Боевики «Исламского государства»1 атаковали правительственные войска на острове Сакр в Дейр эз-Зоре.

Военные источники сообщили, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) понадеялись, что моральный дух сирийских военнослужащих в провинции Дейр эз-Зор упал после гибели легендарного генерала Иссама Захреддина. После мощного взрыва заложенной в туннеле бомбы игиловцы пошли в атаку, стремясь сбросить отряды САА в Евфрат.

Атака террористов не прорвала даже первой линии обороны сирийской армии, отмечает источник, несмотря на то, что накануне Захреддин погиб при взрыве мины именно во время спецоперации на острове Сакр. «Воины Халифата» отступили, понеся значительные потери.

1 Организация запрещена на территории РФ.