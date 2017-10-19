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Новости Сирии
Патрушев обсудил ситуацию в Сирии с главой Совета нацбезопасности Израиля
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    Патрушев обсудил ситуацию в Сирии с главой Совета нацбезопасности Израиля

    17:51  19 Октября 2017
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    Патрушев обсудил ситуацию в Сирии с главой Совета нацбезопасности Израиля

    Москва, 19 октября. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом с председателем Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом. Об этом сообщили в пресс-службе Совета безопасности РФ.

    На встрече в Москве стороны высказали мнения относительно аспектов сотрудничества по обеспечению национальной, региональной и международной безопасности и отметили регулярных двусторонних консультаций между Совбезами двух государств.

    «Отдельное внимание уделено ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Северной Африке, вопросам противодействия международному терроризму и тематике сирийского урегулирования».

    Автор: Катерина Михайлиди
    #сирия #израиль #патрушев #совбез
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