Патрушев обсудил ситуацию в Сирии с главой Совета нацбезопасности Израиля
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Москва, 19 октября. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом с председателем Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом. Об этом сообщили в пресс-службе Совета безопасности РФ.
На встрече в Москве стороны высказали мнения относительно аспектов сотрудничества по обеспечению национальной, региональной и международной безопасности и отметили регулярных двусторонних консультаций между Совбезами двух государств.
«Отдельное внимание уделено ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Северной Африке, вопросам противодействия международному терроризму и тематике сирийского урегулирования».