Даръа: ИГИЛ несет потери в столкновениях с боевиками ССА

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Даръа, 19 октября. Боевики «Исламского государства»1 пригрозили полностью уничтожить оппозиционную «Свободную сирийскую армию» в провинции Даръа.

Арабский информационный портал «Аль-Масдар» сообщает, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) подверглись массированной атаке со стороны проамериканской «Сирийской арабской армии» в районе бассейна реки Ярмук провинции Даръа. «Умеренные» пытались захватить подконтрольный террористам город Хайт.

После этого игиловцы пообещали полностью уничтожить ССА и начали масштабное наступление. Атака закончилась для «воинов Халифата» провалом, при столкновении они потеряли БМП-1, пикап с зенитной установкой, а также не менее восьми боевиков. Сейчас ССА перебрасывает в район реки Ярмук дополнительные силы, так как «Исламское государство» готовится к новому наступлению.

1 Организация запрещена на территории РФ.