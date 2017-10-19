Сирия привлекает джихадистов из Европы: сможет ли зона деэскалации в Идлибе перекрыть поток новых боевиков

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Как сообщает немецкое издание Die Welt, сирийское крыло «Аль-Каиды»1 (запрещено в РФ) «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещено в РФ) продолжает принимать в ряды своего террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» пополнения боевиков со всей Европы.

По информации журналиста Альфреда Хакенсбергера, в Идлибе действует целый европейский батальон, состоящий из выходцев из Франции, Германии, Великобритании, Голландии и Бельгии. В статье говорится, что за переправку новых боевиков в это подразделение отвечает 28-летний француз тунисского происхождения Мутассим. Он вербует джихадистов в Европе и доставляет их в Сирию. Переправка происходит через специальные тоннели на турецко-сирийской границе. По данным, которые привел Альфред Хакенсбергер, использование этих тоннелей стоит две с половиной тысяч долларов для одной семьи, причем, есть тоннели, предназначенные для VIP-персон, например, шейхов, а также тоннели для транспортировки боеприпасов и вооружения.

Однако, как отмечает в своей статье немецкий журналист, в августе ситуация изменилась: переправка боевиков через границу была прекращена. И связано это было, в первую очередь, с намерением создания в Идлибе зоны деэскалации, инициированного Россией при участии Турции и Ирана.

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения РАН в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, почему граждане европейских стран едут в Сирию и вступают в ряды радикальных исламистских группировок, прежде всего, «Исламское государство» (запрещено в РФ) и «Хайят Тахрир аш-Шам»:

«Такая ситуация имеет место быть уже достаточно давно. Этому, на мой взгляд, существует две причины. Первая причина — чисто меркантильная: деньги. Те, кто вливается в ряды радикальных исламистских вооруженных группировок, получают достаточно хорошие деньги. Вторая — идеологическая: часть граждан европейских стран едут, потому что действительно верят в идею создания так называемого «Исламского государства»1 (запрещено в РФ)».

Эксперт отметил, что исламистская идеология распространена достаточно широко в европейских мусульманских диаспорах и, в частности, во Франции:

«Потому что во Франции наиболее многочисленное мусульманское сообщество, которое доходит до 6 миллионов человек. И здесь надо говорить о том, что этот процесс, выезд граждан европейских стран в Сирию, — это в том числе и бизнес. Причем, бизнес, поставленный на широкую ногу. Этим пользуются для своего обогащения вербовщики в Европе. Финансируется этот бизнес через различные мусульманские фонды, которые существуют во многих мусульманских странах и, прежде всего, в странах Персидского залива».

Наш собеседник рассказал и о том, может ли созданная в Идлибе зона деэскалации препятствовать процессу переезда граждан европейских стран в Сирию:

«Я бы сказал, что в какой-то степени. Поток переезжающих из европейских стран и вливающихся в ряды террористических группировок будет снижен, но перекрыть на сто процентов эти маршруты переправки европейских джихадистов вряд ли возможно с помощью только создания зоны деэскалации».

Эксперт объяснил это тем, что существуют и другие каналы:

«Да и границы самой зоны деэскалации нельзя полностью контролировать. Поэтому этот процесс может прекратиться только вместе с прекращением финансирования этой преступной деятельности и полным разгромом радикальных исламистских группировок, а также с принятием различных мер, в том числе и законодательных».

Наш собеседник напомнил, что в Организации Объединенных Наций принимались некоторые решения, которые способствовали предотвращению финансирования террористических организаций. Однако до сих пор сохраняются различные механизмы обхода этих решений, и процесс переправки джихадистов из Европы в Сирию продолжается.

1 Организация запрещена на территории РФ.