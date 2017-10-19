Дейр эз-Зор: САА достигла нефтяного месторождения Коноко

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Дейр эз-Зор, 19 октября. Правительственные войска Сирии установили контроль над нефтеперерабатывающим заводом Коноко в провинции Дейр эз-Зор.

По данным местных источников в Дейр эз-Зоре передовые подразделения Сирийской арабской армии достигли промышленных объектов одного из крупнейших нефтяных месторождений в провинции Дейр эз-Зор Коноко и заняли нефтеперерабатывающий завод. Курдские «Сирийские демократические силы» предварительно оставили данный регион.

Отмечается, что курдские подразделения покинули месторождение Коноко в соответствии с договоренностью, которая была достигнута в ходе переговоров в Камышлы между командованием САА и руководством SDF при посредничестве специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.