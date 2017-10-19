Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Алексей Учитель лично представит «Матильду» в Ельцин Центре в Екатеринбурге
Весь мир
Дейр эз-Зор: САА достигла нефтяного месторождения Коноко
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Дейр эз-Зор: САА достигла нефтяного месторождения Коноко

    17:24  19 Октября 2017
    701

    Дейр эз-Зор: САА достигла нефтяного месторождения Коноко

    Дейр эз-Зор, 19 октября. Правительственные войска Сирии установили контроль над нефтеперерабатывающим заводом Коноко в провинции Дейр эз-Зор.

    По данным местных источников в Дейр эз-Зоре передовые подразделения Сирийской арабской армии достигли промышленных объектов одного из крупнейших нефтяных месторождений в провинции Дейр эз-Зор Коноко и заняли нефтеперерабатывающий завод. Курдские «Сирийские демократические силы» предварительно оставили данный регион.

    Отмечается, что курдские подразделения покинули месторождение Коноко в соответствии с договоренностью, которая была достигнута в ходе переговоров в Камышлы между командованием САА и руководством SDF при посредничестве специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

    Дейр эз-Зор: САА достигла нефтяного месторождения Коноко

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #курды #саа #дейр эз-зор
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        17:01   19 Октября 2017
        55
        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        13:18   19 Октября 2017
        3517
        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        10:40   19 Октября 2017
        1153
        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        7:16   19 Октября 2017
        1028