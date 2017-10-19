Путин: Мы озабочены ситуацией с выполнением США соглашения по утилизации плутония

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Сочи, 19 октября. Президент России Владимир Путин, выступая на итоговой пленарной сессии Валдайского форума в Сочи, заявил, что Москва озабочена ситуацией с выполнением США соглашения по оружейному плутонию.

«Разбавление оружейного плутония до низкого уровня обогащения, а также его захоронение отнюдь не гарантируют, что из него снова не будет сделано ядерное оружие, а это, конечно, очень печально и противоречит международным соглашениям», — заявил Путин.

Напомним, действие российско-американского межправительственного соглашения об утилизации плутония было приостановлено. Соответствующий закон Президент Российской Федерации подписал год назад.