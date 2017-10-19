Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Алексей Учитель лично представит «Матильду» в Ельцин Центре в Екатеринбурге
Россия
Путин: Мы озабочены ситуацией с выполнением США соглашения по утилизации плутония
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин: Мы озабочены ситуацией с выполнением США соглашения по утилизации плутония

    17:35  19 Октября 2017  /обновлено: 17:55  19 Октября 2017
    72

    Владимир Путин: Мы озабочены ситуацией с выполнением США соглашения по оружейному плутонию

    Сочи, 19 октября. Президент России Владимир Путин, выступая на итоговой пленарной сессии Валдайского форума в Сочи, заявил, что Москва озабочена ситуацией с выполнением США соглашения по оружейному плутонию.

    «Разбавление оружейного плутония до низкого уровня обогащения, а также его захоронение отнюдь не гарантируют, что из него снова не будет сделано ядерное оружие, а это, конечно, очень печально и противоречит международным соглашениям»,  — заявил Путин. 

    Напомним, действие российско-американского межправительственного соглашения об утилизации плутония было приостановлено. Соответствующий закон Президент Российской Федерации подписал год назад. 

    Автор: Федор Веснин
    #путин #россия #сша #плутоний
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        17:01   19 Октября 2017
        55
        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        13:18   19 Октября 2017
        3517
        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        10:40   19 Октября 2017
        1153
        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        7:16   19 Октября 2017
        1028