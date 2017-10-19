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Политика
Путин: США остаются самым крупным обладателем химоружия
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    Путин: США остаются самым крупным обладателем химоружия

    17:23  19 Октября 2017  /обновлено: 17:29  19 Октября 2017
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    Путин: США остаются самым крупным обладателем химоружия

    Сочи, 19 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на итоговой сессии клуба «Валдай» заявил, что США по сей день остаются единственным и самым мощным обладателем химического оружия.

    «В США передвинули сроки ликвидации своего химоружия с 2007 аж на 2023 год, — отметил Путин. — Для государства, провозглашающего себя чемпионом в области нераспространения и контроля над вооружениями, это не солидно».

    По словам российского в лидера, в России совершенно обратная ситуация. Так, в РФ этот процесс был полностью завершен 27 сентября 2017 года.

    «Тем самым наша страна внесла серьезный вклад в укрепление международной безопасности», — добавил глава российского государства.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин
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