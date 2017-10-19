Путин: США остаются самым крупным обладателем химоружия
Сочи, 19 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на итоговой сессии клуба «Валдай» заявил, что США по сей день остаются единственным и самым мощным обладателем химического оружия.
«В США передвинули сроки ликвидации своего химоружия с 2007 аж на 2023 год, — отметил Путин. — Для государства, провозглашающего себя чемпионом в области нераспространения и контроля над вооружениями, это не солидно».
По словам российского в лидера, в России совершенно обратная ситуация. Так, в РФ этот процесс был полностью завершен 27 сентября 2017 года.
«Тем самым наша страна внесла серьезный вклад в укрепление международной безопасности», — добавил глава российского государства.