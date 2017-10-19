Новости Украины: Рада отменяет депутатскую неприкосновенность, с «Газпрома» требуют $6,5 млрд

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Новости Украины, 19 октября. Депутаты Верховной рады поддержали закон об отмене депутатской неприкосновенности с 2020 года. Киевский суд разрешил арестовать имущество «Газпрома» на 6,5 млрд долларов. Суд по делу 20-летней предполагаемой виновницы смертельного ДТП в Харькове, унесшего жизни шести человек, состоится в пятницу

Депутаты Рады поддержали закон об отмене собственной неприкосновенности

Большинство депутатов Верховной рады Украины поддержало законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Документ был внесен президентом страны Петром Порошенко на фоне митингов, инициированных Михаилом Саакашвили у стен Рады. Как сообщил телеканал «112 Украина», за закон об отмене депутатской неприкосновенности проголосовали 336 депутатов при минимуме в 226 голосов. Теперь законопроекту предстоит пройти экспертизу в конституционном суде Украины.

Согласно документу, депутатская неприкосновенность с украинских нардепов будет снята с 1 января 2020 года. Напомним, очередные президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года, и, хотя ранее появилась информация, что действующий президент Петр Порошенко намерен вновь баллотироваться на этот пост, эксперты отнюдь не уверены, что ему удастся победить. Что будет с законом об отмене депутатской неприкосновенности при другом президенте Украины, сказать трудно.

Ранее сообщалось, что, опасаясь народных выступлений, инициированных опальным грузинско-украинским политиком Михаилом Саакашвили, некоторые депутаты пробирались в зал заседаний Рады по подземным переходам и даже изменив внешность. Так, украинские СМИ сообщали, что утром охрана ввела в здание Рады переодетого лидера Радикальной партии Олега Ляшко. А некоторые однопартийцы Ляшко даже маскировались при помощи париков и накладных бровей, сообщает со ссылкой на украинские источники Первый канал.

Одним из требований митингующих была немедленная отставка Петра Порошенко.

Киевский суд разрешил арестовать имущество «Газпрома»

Киевский суд разрешил взыскать 6,5 миллиардов долларов с имущества «Газпрома» для погашения штрафа, наложенного на российскую газовую компанию антимонопольным комитетом Украины (АМКУ).

В четверг хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство АМКУ об исполнении судебного решения о взыскании с компании «Газпром» штрафа в 171,9 млрд гривен (около 6,5 млрд долл.). Об этом написал в своем Facebook министр юстиции Украины Павел Петренко.

По словам Петренко, текст принятого решения будет обнародовано через несколько дней.

Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова заявила РИА Новости, что «Газпром» комплексно работает над решением вопросов, связанных с судебными спорами с Киевом, и комментариев пока не дает.

При этом эксперты гадают, рискнет ли Украина отбирать транзитный газ для погашения штрафа «Газпрома», или будет искать газпромовскую собственность за рубежом.

Суд намерен арестовать виновницу смертельного ДТП в Харькове

В пятницу состоится суд по избранию меры пресечения 20-летней студентке Алене Зайцевой, которая была за рулем внедорожника Lexus, врезавшегося в толпу людей в Харькове, что привело к гибели шести человек. Еще шесть человек находятся в больнице с тяжелыми травмами, среди пострадавших — беременная женщина.

Об аресте предполагаемой виновницы трагедии ранее сообщил в своем Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, однако позже выяснилось, что заседание состоится в пятницу.

«Виновница задержана полицией и арестована судом, — написал Аваков. — Полиция проводит расследование, изучая, в том числе, роль водителя второй машины, участвовавшей в ДТП».

По результатам расследования суд примет адекватное тяжести содеянного решение, пообещал Аваков.

Ранее сообщалось, что в среду вечером в Харькове Lexus протаранил пешеходов, ждавших зеленого сигнала светофора перед переходом. За рулем внедорожника была молодая женщина, ранее неоднократно привлекавшая к ответственности за нарушение ПДД.

По данным МВД Украины, внедорожник, который ехал на красный свет с серьезным превышением скорости, столкнулся с другой машиной. После столкновения Lexus вынесло на тротуар, где машина совершила наезд на пешеходов. Пять человек погибли на месте, еще один пострадавший позже скончался в больнице. Имя предполагаемой виновницы — Алена Зайцева, машина принадлежала ее отцу.