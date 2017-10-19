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Политика
Рада купила себе отсрочку: политолог проанализировал сценарий «Майдана Саакашвили»
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    Рада купила себе отсрочку: политолог проанализировал сценарий «Майдана Саакашвили»

    18:23  19 Октября 2017
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    Рада купила себе отсрочку: Бортник рассказал, каким будет следующий шаг Саакашвили

    Верховная рада Украины проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности.

    Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности был внесен в Раду президентом страны Петром Порошенко. Он предполагает внесение изменений в статью 80 Конституции Украины, согласно которой, народных избранников нельзя привлечь к уголовной ответственности, задержать или арестовать без согласия Верховной рады. Оговоренные в законопроекте изменения должны вступить в силу 1 января 2020, то есть коснутся они только депутатов будущего созыва.

    Иллюзия подчинения

    В долгосрочной перспективе то, что Верховная рада одобрила сегодня президентский законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, мало меняет, считает украинский политолог Руслан Бортник. Эта законодательная новелла предполагает внесение изменений в Конституцию страны, значит, де-факто Рада проголосовала лишь за то, чтобы отправить ее на рассмотрение в Конституционный суд.

    Если там решат, что законопроект не противоречит Конституции Украины, то Рада на следующей сессии должна будет поддержать его уже не просто простым большинством голосов, а так называемым конституционным большинством. В украинских реалиях это требует более 300 депутатов. Даже в лучшие для постмайданной власти времена такое число голосов «за» находилось нечасто. Скорее всего, когда люди разойдутся с площади перед украинским парламентом, депутаты уже и не захотят голосовать за ущемление собственных прав.

    Верховная рада одобрила сегодня президентский законопроект об отмене депутатской неприкосновенности

    «Это игра. Власть играет на снижение протестного потенциала, Рада делает вид, что дала протестующим то, что они хотят. Другого пути у нее сейчас нет. С другой стороны, в эту игру ввязалась сейчас также еще и оппозиция. Вспомним, что у Саакашвили и его партнеров есть и другие требования. Кроме отмены депутатской неприкосновенности, они требуют создания коррупционного суда и нового избирательного законодательства. Потому я думаю, что, несмотря на сегодняшнее голосование в парламенте, митинг под Верховной радой пока не разойдется», — заявил Руслан Бортник в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Следующий шаг Саакашвили

    Более того, когда граждане Украины поймут, что их обманули с отменой депутатской неприкосновенности, ситуация в Киеве накалится еще больше.

    «Но это уже дело нескольких месяцев. К тому времени, вполне возможно, у украинцев и так появились бы еще какие-то поводы для протестов. Пока Рада купила себе отсрочку», — поясняет глава Украинского института анализа и менеджмента политики.

    Сейчас мяч на стороне оппозиции, резюмирует Бортник. Сегодня вечером состоится встреча Саакашвили и других украинских политиков, приведших своих сторонников под стены Рады. Возможно, что там они согласуют какие-то более радикальные требования к власти, исполнить которые будет уже не так просто.

    Сегодня вечером состоится встреча Саакашвили и украинских политико

    «Такими требованиями могли бы стать досрочные парламентские выборы или импичмент президенту. Вполне возможно, что Саакашвили и другие начали свою акцию протеста для того, чтобы добиться именно этого», — подводит итог Бортник.

    Автор: Иван Верихов
    #украина #порошенко #депутаты #саакашвили #верховная рада #бортник #неприкосновенность
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