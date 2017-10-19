Рада купила себе отсрочку: политолог проанализировал сценарий «Майдана Саакашвили»

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Верховная рада Украины проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности.

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности был внесен в Раду президентом страны Петром Порошенко. Он предполагает внесение изменений в статью 80 Конституции Украины, согласно которой, народных избранников нельзя привлечь к уголовной ответственности, задержать или арестовать без согласия Верховной рады. Оговоренные в законопроекте изменения должны вступить в силу 1 января 2020, то есть коснутся они только депутатов будущего созыва.

Иллюзия подчинения

В долгосрочной перспективе то, что Верховная рада одобрила сегодня президентский законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, мало меняет, считает украинский политолог Руслан Бортник. Эта законодательная новелла предполагает внесение изменений в Конституцию страны, значит, де-факто Рада проголосовала лишь за то, чтобы отправить ее на рассмотрение в Конституционный суд.

Если там решат, что законопроект не противоречит Конституции Украины, то Рада на следующей сессии должна будет поддержать его уже не просто простым большинством голосов, а так называемым конституционным большинством. В украинских реалиях это требует более 300 депутатов. Даже в лучшие для постмайданной власти времена такое число голосов «за» находилось нечасто. Скорее всего, когда люди разойдутся с площади перед украинским парламентом, депутаты уже и не захотят голосовать за ущемление собственных прав.

«Это игра. Власть играет на снижение протестного потенциала, Рада делает вид, что дала протестующим то, что они хотят. Другого пути у нее сейчас нет. С другой стороны, в эту игру ввязалась сейчас также еще и оппозиция. Вспомним, что у Саакашвили и его партнеров есть и другие требования. Кроме отмены депутатской неприкосновенности, они требуют создания коррупционного суда и нового избирательного законодательства. Потому я думаю, что, несмотря на сегодняшнее голосование в парламенте, митинг под Верховной радой пока не разойдется», — заявил Руслан Бортник в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Следующий шаг Саакашвили

Более того, когда граждане Украины поймут, что их обманули с отменой депутатской неприкосновенности, ситуация в Киеве накалится еще больше.

«Но это уже дело нескольких месяцев. К тому времени, вполне возможно, у украинцев и так появились бы еще какие-то поводы для протестов. Пока Рада купила себе отсрочку», — поясняет глава Украинского института анализа и менеджмента политики.

Сейчас мяч на стороне оппозиции, резюмирует Бортник. Сегодня вечером состоится встреча Саакашвили и других украинских политиков, приведших своих сторонников под стены Рады. Возможно, что там они согласуют какие-то более радикальные требования к власти, исполнить которые будет уже не так просто.