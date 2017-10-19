В МИД РФ сообщили о визите Джонсона в Россию

В Избранное

Москва, 19 октября. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон намерен посетить Москву в конце этого года, сообщили источники во внешнеполитическом ведомстве России.

Глава МИД Британии намерен посетить Москву в декабре этого года.

«Визит готовится во второй половине декабря», — цитирует источники в министерстве иностранных дел России РИА Новости.

Ранее, 17 декабря, Джонсон заявил, что Лондон не может построить нормальных отношений с Москвой. При этом британский министр иностранных дел добавил, что считает необходимым поддерживать диалог. Джонсон добавил, что его страна не имеет никаких доказательств того, что Россия причастна к кибератакам на Великобританию.