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Политика
В МИД РФ сообщили о визите Джонсона в Россию
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    В МИД РФ сообщили о визите Джонсона в Россию

    17:59  19 Октября 2017
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    В МИД РФ сообщили о визите Джонсона в Россию

    Москва, 19 октября. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон намерен посетить Москву в конце этого года, сообщили источники во  внешнеполитическом ведомстве России.

    Глава МИД Британии намерен посетить Москву в декабре этого года.

    «Визит готовится во второй половине декабря»,  — цитирует источники в министерстве иностранных дел России РИА Новости.

    Ранее, 17 декабря, Джонсон заявил, что Лондон не может построить нормальных отношений с Москвой. При этом британский министр иностранных дел добавил, что считает необходимым поддерживать диалог. Джонсон добавил, что его страна не имеет никаких доказательств того, что Россия причастна к кибератакам на Великобританию.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #великобритания #мид рф #джонсон #британия #глава мид
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