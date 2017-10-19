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Спорт
Зимой «Спартак» попытается приобрести Ругани
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    Зимой «Спартак» попытается приобрести Ругани

    17:12  19 Октября 2017
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    Зимой «Спартак» попытается приобрести Ругани

    Москва, 19 октября. Московский «Спартак» зимой предпримет еще одну попытку заполучить игрока обороны «Ювентуса» Даниэле Ругани.

    По словам источника Федерального агентства новостей, туринский клуб хочет выручить с продажи своего порядка 25 млн евро, в то время как действующие чемпионы могут заплатить не более 18.

    Напомним, в минувшее окно клубы уже общались на предмет возможного перехода, однако тогда речь шла об аренде. В текущем сезоне Ругани принял участие в пяти матчах серии А.

    Автор: Алексей Громов
    #спартак #ювентус #даниэле ругани
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