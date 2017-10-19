Зимой «Спартак» попытается приобрести Ругани

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Москва, 19 октября. Московский «Спартак» зимой предпримет еще одну попытку заполучить игрока обороны «Ювентуса» Даниэле Ругани.

По словам источника Федерального агентства новостей, туринский клуб хочет выручить с продажи своего порядка 25 млн евро, в то время как действующие чемпионы могут заплатить не более 18.

Напомним, в минувшее окно клубы уже общались на предмет возможного перехода, однако тогда речь шла об аренде. В текущем сезоне Ругани принял участие в пяти матчах серии А.