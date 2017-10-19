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Ирак выводит свои войска из провинции Киркук
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    Ирак выводит свои войска из провинции Киркук

    17:08  19 Октября 2017
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    Ирак выводит свои войска из провинции Киркук

    Багдад, 19 октября. Власти Ирака отдали приказ о полном выводе воинских подразделений с территории провинции Киркук.

    Источники в Ираке сообщили, что премьер-министр страны главнокомандующий ВС Ирака Хайдер аль-Абади отдал приказ о выводе всех армейских подразделений из провинции Киркук. Безопасность и правопорядок в регионе будут обеспечивать контртеррористические силы и служба внутренней безопасности.

    Ранее сообщалось, что в понедельник 16 октября ирано-иракские вооруженные силы, а также шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» вторглись на территорию провинции Киркук и практически без сопротивления установили контроль над крупными населенными пунктами и нефтяными месторождениями. Источники не берутся точно утверждать, под чьим давлением Багдад отступил из Киркука.

    Ирак выводит свои войска из провинции Киркук

    Автор: Алексей Громов
    #курды #ирак #хайдер аль-абади #киркук
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