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Политика
Путин: Западные СМИ промолчали о полном уничтожении химоружия в России
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    Путин: Западные СМИ промолчали о полном уничтожении химоружия в России

    22:00  19 Октября 2017
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    Путин напомнил западным СМИ про молчание о полном уничтожении химоружия в РФ

    Сочи, 19 октября. Западные СМИ умолчали о полном уничтожении в России химического оружия, заявил президент России Владимир Путин во время итоговой сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

    Президент России во время выступления в Сочи напомнил, что в сентябре этого года в России завершился процесс полной ликвидации химического оружия.

    «Кстати говоря, ведущие западные СМИ предпочли этот факт замолчать, не заметили, — добавил российский лидер. — В Канаде где-то там промелькнуло один раз и все, и все затихло».

    Путин обратил внимание, что арсенал химического оружия, который был накоплен еще с советских времен, мог «неоднократно уничтожить все живое на нашей планете».

    Путин напомнил западным СМИ про молчание о полном уничтожении химоружия в РФ

    В это же время Путин привел пример, как разоружение происходит в США.

    «США передвинули сроки ликвидации своего химоружия с 2007-го аж на 2023 год, — цитирует его «Свободная пресса». — Для государства, провозглашающего себя чемпионом в области нераспространения и контроля над вооружениями, это несолидно».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #химоружие #валдай #разоружение #западные сми
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