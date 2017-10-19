Путин: Западные СМИ промолчали о полном уничтожении химоружия в России
Сочи, 19 октября. Западные СМИ умолчали о полном уничтожении в России химического оружия, заявил президент России Владимир Путин во время итоговой сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.
Президент России во время выступления в Сочи напомнил, что в сентябре этого года в России завершился процесс полной ликвидации химического оружия.
«Кстати говоря, ведущие западные СМИ предпочли этот факт замолчать, не заметили, — добавил российский лидер. — В Канаде где-то там промелькнуло один раз и все, и все затихло».
Путин обратил внимание, что арсенал химического оружия, который был накоплен еще с советских времен, мог «неоднократно уничтожить все живое на нашей планете».
В это же время Путин привел пример, как разоружение происходит в США.
«США передвинули сроки ликвидации своего химоружия с 2007-го аж на 2023 год, — цитирует его «Свободная пресса». — Для государства, провозглашающего себя чемпионом в области нераспространения и контроля над вооружениями, это несолидно».