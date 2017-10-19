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Россия
Путин: Век цифровизации открывает перспективы, но и ставит вопросы
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    Путин: Век цифровизации открывает перспективы, но и ставит вопросы

    17:17  19 Октября 2017  /обновлено: 17:46  19 Октября 2017
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    Владимир Путин: Век цифровизации открывает перспективы, но и ставит вопросы

    Сочи, 19 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что человечество, вступив в век цифровизации, открыло перед собой огромные перспективы, но и столкнулось с большими вызовами.

    «В настоящее время перед человечеством открыто множество перспектив. Мы живем в век цифровизации, в уникальный век, век прорывных технологий. Однако перед нами сейчас стоит и труднейший выбор — как сделать так, чтобы люди, техника и природа сосуществовали гармонично», — заявил Путин на итоговой пленарной сессии Валдайского форума в Сочи.   

    Отметим, что ранее, выступая на «Российской энергетической неделе», Владимир Путин подчеркивал, что цифровизация — это верный путь к снижению стоимости энергетических ресурсов.

    Автор: Федор Веснин
    #путин #россия #валдай
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