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Политика
Путин: Россия проявила открытость в ядерном разоружении
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    Путин: Россия проявила открытость в ядерном разоружении

    17:19  19 Октября 2017  /обновлено: 18:05  19 Октября 2017
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    Путин: Ядерный потенциал позволяет США не учитывать международное право

    Сочи, 19 октября. Состояние ядерного комплекса и экономики позволили США не учитывать международное право, в частности, бомбить Югославию и Белград, вводить войска в Ирак, заявил президент России Владимир Путин во время итоговой сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

    Путин напомнил о ядерном разоружении России и США. Он отметил, что оно происходило в странах не на равноправных условиях.

    «С российской стороны, как вы видите, была продемонстрирована абсолютно беспрецедентная открытость и доверие», — заметил Путин.

    Однако он отметил, что страна от этого получила не то, что ожидала.

    «Полное игнорирование наших национальных интересов, поддержка сепаратизма на Кавказе, действия в обход Совета безопасности ООН силового характера, скажем бомбардировки Югославии и Белграда, ввод войск в Ирак и так далее», — перечислил последствия российский президент.

    «Понятно — посмотрели (США. — Прим. ФАН), в каком состоянии ядерный комплекс, вооруженные силы, экономика, — констатировал Путин. — Международное право уже оказалось ненужным».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #валдай
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