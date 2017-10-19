Путин: Россия проявила открытость в ядерном разоружении

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Сочи, 19 октября. Состояние ядерного комплекса и экономики позволили США не учитывать международное право, в частности, бомбить Югославию и Белград, вводить войска в Ирак, заявил президент России Владимир Путин во время итоговой сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Путин напомнил о ядерном разоружении России и США. Он отметил, что оно происходило в странах не на равноправных условиях.

«С российской стороны, как вы видите, была продемонстрирована абсолютно беспрецедентная открытость и доверие», — заметил Путин.

Однако он отметил, что страна от этого получила не то, что ожидала.

«Полное игнорирование наших национальных интересов, поддержка сепаратизма на Кавказе, действия в обход Совета безопасности ООН силового характера, скажем бомбардировки Югославии и Белграда, ввод войск в Ирак и так далее», — перечислил последствия российский президент.