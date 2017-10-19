Заместитель Шойгу провел личный прием граждан в Москве
Москва, 19 октября. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Павел Попов провел встречу с гражданами в общественной приемной военного ведомства РФ.
Личная встреча заместителя Шойгу состоялась в соответствии с графиком приема граждан руководящим составом Минобороны РФ. Оперативность обработки обращений граждан обеспечивали представители профильных органов военного ведомства.
Отмечается, что большая часть вопросов касалась предложений граждан об использовании опытно-конструкторских разработок, инновационных проектов и изобретений для нужд министерства обороны Российской Федерации.
По итогам встречи заместитель Шойгу поручил оперативно выполнить все решения, которые были приняты после рассмотрения обращений граждан.