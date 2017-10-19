Заместитель Шойгу провел личный прием граждан в Москве

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Москва, 19 октября. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Павел Попов провел встречу с гражданами в общественной приемной военного ведомства РФ.

Личная встреча заместителя Шойгу состоялась в соответствии с графиком приема граждан руководящим составом Минобороны РФ. Оперативность обработки обращений граждан обеспечивали представители профильных органов военного ведомства.

Отмечается, что большая часть вопросов касалась предложений граждан об использовании опытно-конструкторских разработок, инновационных проектов и изобретений для нужд министерства обороны Российской Федерации.

По итогам встречи заместитель Шойгу поручил оперативно выполнить все решения, которые были приняты после рассмотрения обращений граждан.