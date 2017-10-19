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Общество
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Россия
Заместитель Шойгу провел личный прием граждан в Москве
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    Заместитель Шойгу провел личный прием граждан в Москве

    16:54  19 Октября 2017
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    Заместитель Шойгу провел личный прием граждан в Москве

    Москва, 19 октября. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Павел Попов провел встречу с гражданами в общественной приемной военного ведомства РФ.

    Личная встреча заместителя Шойгу состоялась в соответствии с графиком приема граждан руководящим составом Минобороны РФ. Оперативность обработки обращений граждан обеспечивали представители профильных органов военного ведомства.

    Отмечается, что большая часть вопросов касалась предложений граждан об использовании опытно-конструкторских разработок, инновационных проектов и изобретений для нужд министерства обороны Российской Федерации.

    По итогам встречи заместитель Шойгу поручил оперативно выполнить все решения, которые были приняты после рассмотрения обращений граждан.

    Заместитель Шойгу провел личный прием граждан в Москве

    Автор: Алексей Громов
    #сергей шойгу #минобороны рф #прием #павел попов
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