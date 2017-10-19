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Против запрещенного контента: как РКН нашел общий язык с социальными сетями
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    Против запрещенного контента: как РКН нашел общий язык с социальными сетями

    17:21  19 Октября 2017
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    Детская порнография не пройдет: как РКН нашел общий язык с социальными сетями

    Роскомнадзор поблагодарил администрации социальных сетей, которые, по сообщениям регулятора, «самым внимательным образом относятся к требованиям» РКН и удаляют противоправную информацию. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Так, только «ВКонтакте» удалила по требованиям Роскомнадзора более 17,5 тыс. страниц с детской порнографией, Twitter — 3,5 тыс. В остальных социальных сетях Роскомнадзором было выявлено не более 100 таких страниц. Они также удалены», — сообщает регулятор.

    Отметим, что за неделю Роскомнадзор выявил от 300 до 600 интернет-ресурсов, на которых размещена детская порнография. Около 70 процентов контента распространяется через социальные сети. С таким заявлением выступил заместитель главы ведомства Вадим Субботин.  

    «В неделю мы находим от 300 до 600 интернет-ресурсов, которые распространяют противоправный контент… 70 процентов из такого контента — это социальные сети», — уточнил Субботин на заседании рабочей группы, которая прошла в Государственной думе РФ.

    Детская порнография не пройдет: как РКН нашел общий язык с социальными сетями

    По словам чиновника, содержание этого контента составляет объявления о продаже детской порнографии, фотоизображения, хентай (японские комиксы порнографической направленности), отдельные интернет-ресурсы, которые посвящены таким комиксам. Более того, в реестр РКН вошли более 43 тысяч различных url-адресов, на которых размещалась детская порнография.

    Контакт налажен

    Общественный деятель, эксперт по СМИ и социальным медиа Наталия Елисеева прокомментировала ФАН сообщение Роскомнадзора.

    «Давайте говорить откровенно — Роскомндазор начал эффективно работать по удалению запрещенного контента. Более того, наконец-то, было налажено эффективное взаимодействие с социальными сетями по удалению детской порнографии. Но здесь стоит понимать, что это заслуга не только РКН, но и ответственных администраторов, которые удаляют противоправную информацию. Именно за эту ответственность РКН и поблагодарил соцсети», — пояснила Наталия Елисеева.

    Детская порнография не пройдет: как РКН нашел общий язык с социальными сетями

    Эксперт отметила, что социальные сети очень тяжело контролировать. Это огромная сетка информации, в которой публикуется сотни тысяч материалов, в том числе огромное количество противоправных материалов.

    «И запрещенный контент публикуется буквально каждую минуту. Ни один орган физически не сможет это контролировать. Для этого потребуется штат в тысячи сотрудников. Но контент удалять ведь нужно. И здесь мы плавно переходим к самим пользователям, которые имеют возможность пожаловаться на подозрительный контент. Оперативная реакция администраторов групп в соцсетях тоже играет большую роль. Ну и естественно, Роскомнадзор надежно выполняет свою работу. Именно эти три фактора помогут сократить распространение противоправной информации до минимума. Будь то детская порнографии или что-то еще. Ответственность лежит на каждом из нас. И либо мы просто говорим и возмущаемся, либо мы берем и помогаем в остановке распространения подобного контента», — добавила Наталия Елисеева.

    По мнению эксперта, активность и ответственность граждан — ключевой фактор, повышающий эффективность работы по удалению незаконной информации из социальных сетей. Более того, даже зарубежные соцсети (Twitter) активно сотрудничают с Роскомнадзором по удалению детской порнографии.

    «Все это повышает общую эффективность. Главное – продолжать работать дальше», — заключила Наталия Елисеева.

    Автор: Илья Муромский
    #вконтакте #роскомнадзор #ркн
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