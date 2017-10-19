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Политика
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Политика
Президент Хорватии встретилась с патриархом Кириллом в Даниловском монастыре
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    Президент Хорватии встретилась с патриархом Кириллом в Даниловском монастыре

    18:11  19 Октября 2017
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    Президент Хорватии считает межрелигиозный диалог ключевым фактором в защите от терроризма

    Москва, 19 октября. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович встретилась в четверг с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Даниловском монастыре.

    В ходе диалога хорватский политик указала на то, что межрелигиозный диалог является ключевым фактором в защите общества и стран от террористических угроз.

    «Причины преследования кроются в самых различных источниках... Это также и непонимание, которое существует между различными религиозными сообществами — что часто приводит к росту фундаментализма и выражается в террористических актах и нападениях, агрессивных действиях», — подчеркнула Грабар-Китарович.

    Напомним, ранее стало известно о том, что глава Российской Федерации Владимир Путин и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович надеются на сохранение позитивной динамики по стабилизации ситуации на территории Сирии.

    Автор: Алексей Громов
    #патриарх #хорватия
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