Президент Хорватии встретилась с патриархом Кириллом в Даниловском монастыре

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Москва, 19 октября. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович встретилась в четверг с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Даниловском монастыре.

В ходе диалога хорватский политик указала на то, что межрелигиозный диалог является ключевым фактором в защите общества и стран от террористических угроз.

«Причины преследования кроются в самых различных источниках... Это также и непонимание, которое существует между различными религиозными сообществами — что часто приводит к росту фундаментализма и выражается в террористических актах и нападениях, агрессивных действиях», — подчеркнула Грабар-Китарович.

Напомним, ранее стало известно о том, что глава Российской Федерации Владимир Путин и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович надеются на сохранение позитивной динамики по стабилизации ситуации на территории Сирии.