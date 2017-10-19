Глава Департамента экономполитики Москвы: Мы создаем драйвер роста частных инвестиций. ФАН-ТВ

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Власти Москвы прогнозируют выход столичной экономики из стагнации. По оценкам экспертов, к концу этого года ее региональный валовой продукт вырастет на 2 % и составит около 15 трлн рублей, а это 16,5 % от всей экономики страны. За последние шесть лет общий объем инвестиций в Москву увеличился более чем на 70 %. За первую половину 2017 года экспорт вырос на 20 % по сравнению с прошлым годом. Что позволяет экономике Москвы оставаться стабильной в сложных условиях, и каким обещает быть столичный бюджет в новом году? Об этом ФАН-ТВ рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов.

– РВП – это своего рода зеркало, градусник развития экономики в целом. Поэтому, соответственно, рост РВП подтверждает динамичное развитие отраслей. В первую очередь, отраслей реального сектора города Москвы. Почему «реального»? Потому, что РВП не учитывает финансовый и банковский секторы, он отражается только в валовом внутреннем продукте Российской Федерации в целом. Поэтому рост РВП – это, соответственно, показатель эффективного развития экономики города реального сектора, сферы услуг.

– Каким ожидается бюджет Москвы в будущем году?

– Мы закладываем рост доходов и расходов бюджета следующего года в среднем на 5 %, что выше прогнозируемых темпов инфляции на следующий год. Такие темпы роста нам позволяют рассчитывать растущую экономику города, в том числе, динамику налоговых отчислений, которую мы получаем в настоящий момент. Поэтому, соответственно, мы уверены, что те прогнозы, которые мы сделали, сбудутся.

Это какой-то базовый сценарий. То есть, он не является каким-то сверхоптимистичным, поэтому те расходы, которые мы закладываем, в первую очередь, на социальную сферу, мы гарантированно обеспечим. На следующий год у нас объем расходов превысит 2,3 триллиона рублей при, соответственно, доходной части чуть более чем 2,1 триллиона рублей. При этом, 52 % бюджета, расходной части бюджета, будет направлено на меры социальной поддержки, на реализацию социальной политики в городе. Вот. Инвестиционная составляющая бюджета города Москвы составит около 30 % – это непосредственно Адресно-инвестиционная программа в размере чуть боле 500 млрд, плюс, соответственно, чуть более 250 млрд – это мероприятия развития, которые предусмотрены в иных городских программах. А всё вместе нам позволяет говорить о том, что, соответственно, первое: бюджет сохраняет свою социальную направленность, и мы не просто сохраняем текущее финансирование, но и предусматриваем дополнительные средства на индексацию выплат, на индексацию пенсионных начислений пенсионеров города Москвы, но и при этом сохраняем на неизменно стабильном уровне высокие объемы инвестирования в экономику города, что является своего рода драйвером роста частных инвестиций.

– Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сказал о том, что основа экономики Москвы в будущем году – это инновации. Какие именно инновации видите вы, и какое место среди них может занимать цифровая экономика и блокчейн?

– Если говорить про инновации, то мы видим динамичное развитие темпов информационных технологий, сферы информационных технологий в городе, и IT-отрасль является традиционным лидером среди темпов роста других отраслей города. Если говорить про то, какие формы взаимодействия с IT-компаниями предусматривает город, то, безусловно, во главу угла мы ставим развитие технопарков, технополисов. Это инфраструктура, где, в том числе, IT-компании могут динамично развиваться. Если говорить про применение технологии блокчейн, то, безусловно, это передовая технология, которая позволяет быть городу более открытыми перед гражданами, более защищенным, соответственно, более оперативно реагировать на запросы. На сегодняшний момент мы рассматриваем возможность применения данной технологии в тех сервисах, которые существуют в городе в части взаимодействия с населением, в части работы городских систем. Думаю, что в ближайшее время мы анонсируем принятие решения о внедрении этой технологии.

– И последний к вам вопрос: как бизнес встраивается в цифровую экономику сегодня?

– Традиционно московский бизнес, в первую очередь, банковский сектор является лидером с точки зрения применения информационных технологий. И там крупнейший банк страны «Сбербанк» является одним из передовых по внедрению информационных форматов взаимодействия с населением. Это касается и других сфер деятельности, поэтому, скорее, надо спрашивать потребителя, довольны они или нет по применению информационных технологий нашими компаниями. Но вся динамика, которую мы видим, количество новых сервисов, которые мы получаем, неизменно растут. Это касается и городской экономики. Вот, например, практически все услуги по оформлению имущественных прав на недвижимость, на земельные участки – практически всё переведено в электронный вид, и любой заявитель при взаимодействии с городом может обращаться через портал государственных услуг.

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