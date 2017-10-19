Сирия сегодня: SDF освободили от ИГ 98% города Ракка, Тегеран и Дамаск обсудили военное сотрудничество

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Сирия, 19 октября. Поддерживаемые США отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) освободили от боевиков «Исламского государства1» (запрещенная в РФ группировка — прим. ред.) 98% Ракки. Глава генштаба Ирана обсудил с Башаром Асадом военное сотрудничество двух стран. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Курды отбили у ИГ1 98% Ракки

Поддерживаемые Соединенными Штатами Америки арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF), освободили от боевиков террористической группировки ИГ 98% территории города Ракка. Об этом заявил представитель коалиции Райан Дилон.

«SDF зачистила 98% Ракки — остается небольшой очаг сопротивления к востоку от стадиона. Проверяются здания и тоннели на предмет поиска последних укрытий ИГ», — пишет от в своем Twitter.

Напомним, ранее стало известно, что SDF взяли под контроль Ракку и проводят на территории населенного пункта операцию по зачистке и разминированию. При этом радикальные исламисты уже не оказывают какого-либо сопротивления, однако не стоит забывать, что в городе могут оставаться «спящие ячейки» террористов.

Город Ракка с 2013 года находился под контролем боевиков «Исламского государства», населенный пункт даже считался неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города.

Военное сотрудничество Сирии и Ирана

Глава генерального штаба Ирана Мохаммад Бакери встретился в Дамаске с президентом Сирийской арабской республики Башаром Асадом. Во время встречи обсуждались двусторонние отношения и военное сотрудничество двух стран.

«Встреча… затронула продвинутый этап, на который вышли братские отношения Сирии и Ирана во всех областях, в первую очередь, военное сотрудничество, которое переживает качественное развитие в войне, которую ведут Сирия и ее союзники, в авангарде которых Иран, против терроризма», — подчеркнули в пресс-службе Дамаска.

Примечательно, Бакери передал сирийскому лидеру послание от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи с поздравлениями по случаю побед над терроризмом в Сирии. В свою очередь Асад поблагодарил Хаменеи и назвал народ и вооруженные силы Ирана важным партнером в победах над боевиками.

Обстановка в зонах деэскалации

Российские офицеры комиссии по перемирию в Сирии за минувшие сутки зафиксировали 13 нарушений режима прекращения огня, турецкая сторона — одно. Об этом сообщается в информационном бюллетене военного ведомства России.

«Зафиксировано 13 случаев стрельбы в провинциях: Дамаск — два; Хомс — четыре, Эль-Кунейтра — два, Алеппо — четыре, Хама — один. Турецкой частью представительства зафиксировано одно нарушение в провинции Дамаск», — отмечается в документе Минобороны РФ.

К слову, большинство случаев беспорядочной стрельбы были установлены в районах, которые в настоящее время все еще контролируются террористами ИГ и «Джебхат ан-Нусра1» (запрещенная в России группировка — прим. ред.).

1 Организация запрещена на территории РФ.