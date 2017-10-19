Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Алексей Учитель лично представит «Матильду» в Ельцин Центре в Екатеринбурге
Новости Сирии
Сирия сегодня: SDF освободили от ИГ 98% города Ракка, Тегеран и Дамаск обсудили военное сотрудничество
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия сегодня: SDF освободили от ИГ 98% города Ракка, Тегеран и Дамаск обсудили военное сотрудничество

    18:21  19 Октября 2017
    44

    Вооруженные отряды SDF

    Сирия, 19 октября. Поддерживаемые США отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) освободили от боевиков «Исламского государства1» (запрещенная в РФ группировка — прим. ред.) 98% Ракки. Глава генштаба Ирана обсудил с Башаром Асадом военное сотрудничество двух стран. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    Курды отбили у ИГ1 98% Ракки

    Поддерживаемые Соединенными Штатами Америки арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF), освободили от боевиков террористической группировки ИГ 98% территории города Ракка. Об этом заявил представитель коалиции Райан Дилон.

    «SDF зачистила 98% Ракки — остается небольшой очаг сопротивления к востоку от стадиона. Проверяются здания и тоннели на предмет поиска последних укрытий ИГ», — пишет от в своем Twitter.

    Город Ракка

    Напомним, ранее стало известно, что SDF взяли под контроль Ракку и проводят на территории населенного пункта операцию по зачистке и разминированию. При этом радикальные исламисты уже не оказывают какого-либо сопротивления, однако не стоит забывать, что в городе могут оставаться «спящие ячейки» террористов.

    Город Ракка с 2013 года находился под контролем боевиков «Исламского государства», населенный пункт даже считался неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города.

    Военное сотрудничество Сирии и Ирана

    Глава генерального штаба Ирана Мохаммад Бакери встретился в Дамаске с президентом Сирийской арабской республики Башаром Асадом. Во время встречи обсуждались двусторонние отношения и военное сотрудничество двух стран.

    «Встреча… затронула продвинутый этап, на который вышли братские отношения Сирии и Ирана во всех областях, в первую очередь, военное сотрудничество, которое переживает качественное развитие в войне, которую ведут Сирия и ее союзники, в авангарде которых Иран, против терроризма», — подчеркнули в пресс-службе Дамаска.

    Башар Асад

    Примечательно, Бакери передал сирийскому лидеру послание от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи с поздравлениями по случаю побед над терроризмом в Сирии. В свою очередь Асад поблагодарил Хаменеи и назвал народ и вооруженные силы Ирана важным партнером в победах над боевиками.

    Обстановка в зонах деэскалации

    Российские офицеры комиссии по перемирию в Сирии за минувшие сутки зафиксировали 13 нарушений режима прекращения огня, турецкая сторона — одно. Об этом сообщается в информационном бюллетене военного ведомства России.

    «Зафиксировано 13 случаев стрельбы в провинциях: Дамаск — два; Хомс — четыре, Эль-Кунейтра — два, Алеппо — четыре, Хама — один. Турецкой частью представительства зафиксировано одно нарушение в провинции Дамаск», — отмечается в документе Минобороны РФ.

    Военная полиция РФ в Сирии

    К слову, большинство случаев беспорядочной стрельбы были установлены в районах, которые в настоящее время все еще контролируются террористами ИГ и «Джебхат ан-Нусра1» (запрещенная в России группировка — прим. ред.).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Чемеков
    #россия #сирия #иг #террористы #дамаск #москва #игил #башар асад #иран #боевики #тегеран #джебхат ан-нусра
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        17:01   19 Октября 2017
        55
        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        13:18   19 Октября 2017
        3496
        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        10:40   19 Октября 2017
        1151
        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        7:16   19 Октября 2017
        1025