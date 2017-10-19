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Политика
Путин ждет от кабмина предложений по мониторингу финположения авиакомпаний
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    Путин ждет от кабмина предложений по мониторингу финположения авиакомпаний

    18:00  19 Октября 2017
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    Путин ждет от кабмина предложения по мониторингу финположения авиакомпаний

    Москва, 19 октября. Президент России Владимир Путин поручил правительству предоставить предложения по постоянному мониторингу финансового положения авиакомпаний страны, сообщили в пресс-службе Кремля.

    «Представить предложения о мерах по обеспечению постоянного мониторинга финансово-экономического состояния юридических лиц, имеющих сертификат эксплуатанта и выполняющих коммерческие воздушные перевозки, в целях недопущения внепланового прекращения ими деятельности по перевозке пассажиров, — цитирует в Кремля поручение президента Российской Федерации, — а также представить проекты соответствующих нормативных правовых актов».

    Путин ждет от кабмина предложения по мониторингу финположения авиакомпаний

    Ранее, в конце сентября, после банкротства российской авиакомпании «ВИМ-Авиа» Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании министру транспорта России Максиму Соколову. 

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #правительство #авиакомпании
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