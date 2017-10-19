Путин ждет от кабмина предложений по мониторингу финположения авиакомпаний

Москва, 19 октября. Президент России Владимир Путин поручил правительству предоставить предложения по постоянному мониторингу финансового положения авиакомпаний страны, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Представить предложения о мерах по обеспечению постоянного мониторинга финансово-экономического состояния юридических лиц, имеющих сертификат эксплуатанта и выполняющих коммерческие воздушные перевозки, в целях недопущения внепланового прекращения ими деятельности по перевозке пассажиров, — цитирует в Кремля поручение президента Российской Федерации, — а также представить проекты соответствующих нормативных правовых актов».