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В России завершили работу над 3D-моделью Пальмиры и готовы передать ее Сирии
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    В России завершили работу над 3D-моделью Пальмиры и готовы передать ее Сирии

    16:34  19 Октября 2017
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    В России завершили работу над 3D-моделью Пальмиры и готовы передать ее Сирии

    Москва, 19 октября. Сотрудники Института истории материальной культуры РАН готовы уже в ближайшем будущем передать властям Сирии уникальную 3D-модель древней Пальмиры.

    Директор института Наталья Соловьева пояснила, что трехмерная модель уже закончена и сейчас специалисты работают над геоинформационной системой. Модель, отметила Соловьева, нужна, прежде всего, для мониторинга состояния объектов культурного наследия, как способ изучения возможных повреждений и как инструмент реставратора.

    Над построением модели сотрудники работали более года, но специалисты Института хотят снова вернуться в Пальмиру, чтобы изучить строения и памятники, получившие повреждения после повторного захвата города террористами. Это позволит дополнить существующую карту повреждений и значительно облегчит предстоящее восстановление древней Пальмиры.

    В России завершили работу над 3D-моделью Пальмиры и готовы передать ее Сирии

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #пальмира #ран
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