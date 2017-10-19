В России завершили работу над 3D-моделью Пальмиры и готовы передать ее Сирии

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Москва, 19 октября. Сотрудники Института истории материальной культуры РАН готовы уже в ближайшем будущем передать властям Сирии уникальную 3D-модель древней Пальмиры.

Директор института Наталья Соловьева пояснила, что трехмерная модель уже закончена и сейчас специалисты работают над геоинформационной системой. Модель, отметила Соловьева, нужна, прежде всего, для мониторинга состояния объектов культурного наследия, как способ изучения возможных повреждений и как инструмент реставратора.

Над построением модели сотрудники работали более года, но специалисты Института хотят снова вернуться в Пальмиру, чтобы изучить строения и памятники, получившие повреждения после повторного захвата города террористами. Это позволит дополнить существующую карту повреждений и значительно облегчит предстоящее восстановление древней Пальмиры.